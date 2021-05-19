Часть государственного заказника в Крыму чуть не продали ради VIP-пляжа у Балаклавы

На днях внимание общественности всколыхнуло объявление на «Авито» о продаже за 32 миллиона рублей участка промышленного назначения в 52 сотки под гостиницу в Балаклаве.

Продавец утверждал, что все этапы согласования пройдены, получено разрешение на строительство, имеется договоренность с Севастопольским лесничеством по организации своего VIP-пляжа в районе урочища Инжир. И вся эта красота подана под соусом «уникального согласованного инвестпроекта».

«Жлобство — это не хамство, это то, что образуется от соединения хамства и невежества с трусостью и нахальством», — припомнил в контексте ситуации слова Михаила Жванецкого пользователь Сети Андрей Скудра.

Продавала земли некая организация «Алые паруса». При этом в объявлении говорилось, что на этом месте можно построить гостиничный комплекс, оздоровительную базу и ресторан или целый ресторанный комплекс.

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Пользователи соцсетей и общественники были максимально возмущены тем, что часть заказника пытались пустить с молотка очередным застройщикам. На информацию незамедлительно отреагировал Севприроднадзор, напомнив, что ГКУ «Севастопольское лесничество» не имеет права распоряжаться лесными участками и акваториями — это право есть только у Севприроднадзора.

«Указанная территория относится к общедоступным местам отдыха, но входит в границы государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Мыс Айя», поэтому режим ее использования ограничен положением о заказнике. Для эксплуатации пляжа необходимо оформление прав пользования акваторией моря — это серьезная процедура, регламентированная федеральным законодательством», — сообщила директор Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлия Гаврилова.

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Гаврилова успокоила крымчан сообщением о том, что обустройство VIP-пляжа на данной территории невозможно. Кроме того, она заверила, что все необходимые с точки зрения антикоррупционного законодательства действия уже ведутся. Она попросила в случае наличия конкретной информации о подобных случаях обращаться к ней лично.

На данный момент объявление о продаже участка снято с публикации. Напомним, ранее ФАН рассказывал, что базу подводных лодок времен СССР в Балаклаве превратили в современный арт-объект.