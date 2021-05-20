Эксперты Крыма пояснили, откуда взялось кладбище с утопленными дельфинами на дне моря

В Крыму бьют тревогу из-за обнаружения мертвых дельфинов, которые явно погибли неестественной смертью. Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» направил большой отчет о результатах мониторинга в Федеральное агентство по рыболовству и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии по данной ситуации.

Как выяснил ФАН, чаще всего причиной таких чудовищных поступков является рыболовный промысел, причем, скорее всего, браконьерский.

Волонтеры сообщают, что мертвому дельфину на хвост накидывают веревку, привязывают ее к камню и выкидывают в море. А для верности некоторые наносят проникающие ранения в брюшную полость. Таким образом бездушные рыбаки заметают следы. Видео очередного вопиющего случая волонтеры опубликовали в Сети.

«Эти дельфины — лишь несколькие из тех, кого нашим волонтерам и очевидцам по случайности удалось найти на дне моря, в Крыму. Но действительность такова, что именно в море, вдали от глаз, находится их большинство, а все те, кого мы фиксируем выброшенными на сушу, — это малая видимая часть всей проблемы», — сообщается в группе центра «Безмятежное Море».

Ими уже было учтено более двух тысяч выбросов дельфинов на Крымское побережье, большинство из которых погибли из-за прилова в рыболовные сети. Однако, по данным исследований, это даже не 10% — еще 90% убитых опускается на дно моря.

Данное сообщение вызвало бурную реакцию в соцсетях. Люди в ужасе от жестокости и пытаются изо всех сил привлечь внимание к данной проблеме.

«Хорошо, что эти зверства освещают в СМИ. Был бы толк от властей. А то рыбный промысел выходит на уровень серийных убийств», — пишет Дарья.

«Надеюсь, жизнь накажет этих людей... Бедные животные! Очень стыдно за таких людей», — комментирует Мария.

Ранее в разговоре с ФАН эксперты подчеркивали, что основной причиной гибели дельфинов является промышленное рыболовство — 75% от общего числа. При этом, по последним данным, численность трех видов дельфинов, обитающих в Черном море, приблизилась к мертвой точке. Животные занесены в Красную книгу.

Напомним, недавно в Крыму два дня спасали застрявшего на обрыве пса.