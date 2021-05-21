Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 08:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:24
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору детских антистресс-игрушек
08:21
Общество
Власти Японии разрешили использование вакцин Moderna и AstraZeneca в стране
08:19
Общество
Жители России стали реже изменять фамилию и имя
08:12
Наука
Муравьиный запах может стать средством отпугивания пауков
08:12
Происшествия
Льдины диаметром 20 мм обрушились на Оренбургскую область
08:01
Наука
Найдена зависимость депрессии от воспалительных процессов в организме
08:00
Ближний Восток
Эрдоган пообещал озвучить сенсацию на Кипре
08:00
Общество
Эксперты считают, что Крым пока не готов к полноценному использованию электромобилей
07:52
Экономика
Аналитик Емельянов назвал оптимальный период для покупки доллара
07:44
Экономика
Аналитики выяснили наиболее предпочитаемые способы сбережения у жителей РФ
07:31
Общество
ЕС анонсировал вступление в силу COVID-сертификата
07:24
Общество
Синяки на теле могут говорить о циррозе печени
07:12
Общество
Юрист Коростелев назвал бессмысленной прописку в сносимом доме
07:04
Происшествия
Псевдомассажистка украла у пенсионерки из Ленобласти 125 тыс. рублей
07:00
Общество
В Крыму вспомнили, как не дали украинскому олигарху Ахметову использовать Севастополь
06:41
Общество
Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны
06:40
Общество
Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran
06:36
Политика
Юрист Монтян назвала Зеленского «наглецом» после его общения с журналистами
06:33
Экономика
Аналитики выяснили число жителей РФ с финансовой подушкой безопасности
06:31
Общество
Звезда «Сумерек» Лотнер получил первую за пять лет роль
Все новости
21 мая 08:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:24
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору детских антистресс-игрушек
08:21
Общество
Власти Японии разрешили использование вакцин Moderna и AstraZeneca в стране
08:19
Общество
Жители России стали реже изменять фамилию и имя
08:12
Наука
Муравьиный запах может стать средством отпугивания пауков
08:12
Происшествия
Льдины диаметром 20 мм обрушились на Оренбургскую область
08:01
Наука
Найдена зависимость депрессии от воспалительных процессов в организме
08:00
Ближний Восток
Эрдоган пообещал озвучить сенсацию на Кипре
08:00
Общество
Эксперты считают, что Крым пока не готов к полноценному использованию электромобилей
07:52
Экономика
Аналитик Емельянов назвал оптимальный период для покупки доллара
07:44
Экономика
Аналитики выяснили наиболее предпочитаемые способы сбережения у жителей РФ
07:31
Общество
ЕС анонсировал вступление в силу COVID-сертификата
07:24
Общество
Синяки на теле могут говорить о циррозе печени
07:12
Общество
Юрист Коростелев назвал бессмысленной прописку в сносимом доме
07:04
Происшествия
Псевдомассажистка украла у пенсионерки из Ленобласти 125 тыс. рублей
07:00
Общество
В Крыму вспомнили, как не дали украинскому олигарху Ахметову использовать Севастополь
06:41
Общество
Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны
06:40
Общество
Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran
06:36
Политика
Юрист Монтян назвала Зеленского «наглецом» после его общения с журналистами
06:33
Экономика
Аналитики выяснили число жителей РФ с финансовой подушкой безопасности
06:31
Общество
Звезда «Сумерек» Лотнер получил первую за пять лет роль
Все новости

Эксперты считают, что Крым пока не готов к полноценному использованию электромобилей

Общество
Эксперты считают, что Крым пока не готов к полноценному использованию электромобилей
Фото из личного архива Михаила Демурия  / 

Инфраструктура для электромобилей в Крыму еще не готова для полноценного использования этого вида транспорта, говорят эксперты в области проката и продажи авто. Пока на всей территории полуострова работают только восемь специальных зарядных станций. Нет специалистов по ремонту и обслуживанию электромобилей, как и салонов для их продажи.

Сейчас в Крыму работает только одна компания, которая предоставляет электромобили в прокат. В автопарке — 12 автомобилей, взять машину в аренду можно в аэропорту. За сутки его использования придется заплатить 4000 рублей.

«Бесплатно зарядить автомобиль можно в восьми местах, из них две — быстрые зарядки — в Алуште на набережной и в симферопольском аэропорту. Также есть шесть медленных бесплатных зарядок, пять из них — в Алуште, одна в Севастополе. Закончить аренду автомобиля можно в радиусе 500 м от любой из зарядок. Зона использования автомобиля — весь Южный берег Крыма, Севастополь, Симферополь и аэропорт», — прокомментировали ФАН в компании каршеринга.

Однако, как отмечают потенциальные пользователи сервиса, цена использования авто несколько завышена даже по крымским меркам, а зона покрытия не позволяет туристу чувствовать себя свободно. Они называют пока единственное преимущество, ради которого все же стоило бы воспользоваться сервисом.

«Экологичность таких авто — бесспорно большой плюс. Тем, кому не все равно, какой след в природе он оставляет, можно переплатить и воспользоваться. Мы пробовали кататься по делам в Симферополе и использовали поминутную оплату авто. Стоимость высокая, за эти деньги нас вполне мог катать водитель такси высокого класса. Это больше такой аттракцион, а не по-настоящему удобное для всех сторон средство передвижения», — поделился с Федеральным агентством новостей житель Севастополя, который пользовался услугами каршеринга.

Эксперты заявили, что Крым пока не готов к полноценному использованию электрокаров
pixabay.com  / Joenomias

Сегодня в Крыму невозможно купить новое электроавто из салона, а также обслужить его, рассказал ФАН менеджер по продажам Антон Кравцов. В некоторые салоны его могут привезти по заказу, однако спроса на такие машины среди жителей Крыма нет.

«Здесь нет инфраструктуры, поэтому нет и спроса. Бывает, интересуются гибридами, когда авто может и на бензине ехать, и на электрическом заряде. Однако пока еще о покупках таких авто в регионе я не слышал. Что касается специалистов, то когда будет авто, которое будет требоваться обслужить, они появятся, это не проблема. Нужны зарядки, нужны специализированные СТО, хорошо бы и стимулировать собственников авто, которые не несут вреда атмосфере, и тогда эта идея у нас приживется», — рассказал специалист.

Напомним, в Министерстве экономики РФ приняли решение включить Севастополь в группу городов, которые станут пилотными для развития электротранспорта. В список вошли также Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Казань.

В этих городах разработают программы развития инфраструктуры и установят зарядные станции, а для владельцев электроавтомобилей введут нулевой транспортный налог и организуют бесплатный паркинг. На эти цели в ближайшие 10 лет из федерального бюджета направят более 400 млрд рублей.

крым электромобиль электроавтомобиль
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 88704 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 67429 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 48403 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 45204 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 43358 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Общество / Эксперты считают, что Крым пока не готов к полноценному использованию электромобилей
Рейтинг@Mail.ru