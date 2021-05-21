Эксперты считают, что Крым пока не готов к полноценному использованию электромобилей

Инфраструктура для электромобилей в Крыму еще не готова для полноценного использования этого вида транспорта, говорят эксперты в области проката и продажи авто. Пока на всей территории полуострова работают только восемь специальных зарядных станций. Нет специалистов по ремонту и обслуживанию электромобилей, как и салонов для их продажи.

Сейчас в Крыму работает только одна компания, которая предоставляет электромобили в прокат. В автопарке — 12 автомобилей, взять машину в аренду можно в аэропорту. За сутки его использования придется заплатить 4000 рублей.

«Бесплатно зарядить автомобиль можно в восьми местах, из них две — быстрые зарядки — в Алуште на набережной и в симферопольском аэропорту. Также есть шесть медленных бесплатных зарядок, пять из них — в Алуште, одна в Севастополе. Закончить аренду автомобиля можно в радиусе 500 м от любой из зарядок. Зона использования автомобиля — весь Южный берег Крыма, Севастополь, Симферополь и аэропорт», — прокомментировали ФАН в компании каршеринга.

Однако, как отмечают потенциальные пользователи сервиса, цена использования авто несколько завышена даже по крымским меркам, а зона покрытия не позволяет туристу чувствовать себя свободно. Они называют пока единственное преимущество, ради которого все же стоило бы воспользоваться сервисом.

«Экологичность таких авто — бесспорно большой плюс. Тем, кому не все равно, какой след в природе он оставляет, можно переплатить и воспользоваться. Мы пробовали кататься по делам в Симферополе и использовали поминутную оплату авто. Стоимость высокая, за эти деньги нас вполне мог катать водитель такси высокого класса. Это больше такой аттракцион, а не по-настоящему удобное для всех сторон средство передвижения», — поделился с Федеральным агентством новостей житель Севастополя, который пользовался услугами каршеринга.

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Сегодня в Крыму невозможно купить новое электроавто из салона, а также обслужить его, рассказал ФАН менеджер по продажам Антон Кравцов. В некоторые салоны его могут привезти по заказу, однако спроса на такие машины среди жителей Крыма нет.

«Здесь нет инфраструктуры, поэтому нет и спроса. Бывает, интересуются гибридами, когда авто может и на бензине ехать, и на электрическом заряде. Однако пока еще о покупках таких авто в регионе я не слышал. Что касается специалистов, то когда будет авто, которое будет требоваться обслужить, они появятся, это не проблема. Нужны зарядки, нужны специализированные СТО, хорошо бы и стимулировать собственников авто, которые не несут вреда атмосфере, и тогда эта идея у нас приживется», — рассказал специалист.

Напомним, в Министерстве экономики РФ приняли решение включить Севастополь в группу городов, которые станут пилотными для развития электротранспорта. В список вошли также Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Казань.

В этих городах разработают программы развития инфраструктуры и установят зарядные станции, а для владельцев электроавтомобилей введут нулевой транспортный налог и организуют бесплатный паркинг. На эти цели в ближайшие 10 лет из федерального бюджета направят более 400 млрд рублей.