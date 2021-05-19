Одессит рассказал о рабстве на Украине в липовых «реабилитационных центрах»

На Херсонщине правоохранители обнаружили «реабилитационный центр» для наркозависимых граждан, в котором пациентов использовали как рабочую силу. Нацполиция Украины разоблачила незаконную деятельность так называемого благотворительного центра в Геническом районе: там якобы проходили лечение алко- и наркозависимые граждане. Всего там удерживали порядка 30 человек. Во время проверки полицейские изъяли мобильные телефоны, паспорта, документы и черновые записи. Сейчас следователи расследуют дело по факту торговли людьми.

При этом местные журналисты из Херсона, ссылаясь на данные СБУ, сообщают, что «руководителем» данного заведения является местный житель, которые работает пастором в одной из церквей. При этом среди «пациентов» правоохранителями были обнаружены несколько человек из Крыма.

Людей, страдающих зависимостью, заманивали якобы на курс лечения и реабилитации. Однако приемы медицинской терапии там были весьма странные — пациентов привлекали к хозяйственным работам на стройке, также они работали в цехе по ремонту мебели и выполняли поступающие заказы.

hr.npu.gov.ua / Национальная полиция Украины

В комментарии ФАН одессит Алексей Драгунов, переехавший в Крым после событий 2014 года, рассказал о подобных центрах на Украине.

«В общем, картина такая: на Украине действительно распространена практика прятать различные рабовладельческие секты под ширмой реабилитационных центров. Такие организации встречаются в Харькове, Геническе, Киеве, Одессе. Схема простая: попав туда, человека лечат «трудотерапией» — за ваши же деньги отправляя вас на строительные подряды в качестве чернорабочих. Режим работы там довольно напряженный, по 14 часов. Фактически это нечто типа трудовых лагерей. Жаловаться бесполезно, потому что украинская полиция зачастую крышует эти организации. А в условиях тотальной коррупции бесправней украинских граждан могут быть только украинские бездомные. А прикрыли этот гешефт, наверное, лишь потому, что врачеватели приняли за бездомного очередного «героя АТО», у которого побратим служит где-то в батальоне «Азов», — считает одессит.

Ранее ФАН рассказывал, как крымские силовики эффектно задержали похитителей бизнесмена из Севастополя.