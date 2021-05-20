Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг

В Крыму активно набирает популярность электротранспорт: появляются станции зарядки, каршеринг и многое другое. Об этом рассказали специалисты в ходе пресс-конференции «Перспективы развития электротранспорта в Крыму».

На полуострове уже создается необходимая инфраструктура. На сегодняшний день зарядку электротранспорта может обеспечить Алушта, аэропорт Симферополя, автозаправочные комплексы на трассе «Таврида» — пока что работает один, в районе села Трудовое Симферопольского района, но другие заправки, которые появятся вскоре, также будут оснащены всем необходимым.

«Это ключевой момент — то, что мы обеспечиваем инфраструктуру. Вся трасса «Таврида» и все новые, строящиеся в Республике Крым заправочные комплексы, будут обеспечены электрозаправками. Мы снимаем те барьеры, которые могли быть у владельцев электротранспорта», — сообщил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

За этим видом транспорта стоят многие бизнесмены, готовые инвестировать в его развитие. Уже сейчас на полуострове запустился первый электрокаршеринг, на данный момент парк состоит из 15 автомобилей, еще десять будут введены в эксплуатацию до конца недели.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

«Мы своего рода пионерами вошли в этот проект, достаточно много денежных средств и человеческих ресурсов потратили и, безусловно, мы хотим развиваться. Мы знаем, что точка безубыточности для нашего проекта — это 200-300 автомобилей. Планируем довести автопарк до такого состояния, но, безусловно, мы упираемся в зарядки», — делится планами участник территориального кластера Республики Крым, член организационного комитета автопробега Никита Владимиров.

Данную проблему он сравнивает с извечным вопросом: «что было первее — яйцо или курица?», объясняя, что люди хотят электрокары, но упираются в отсутствие зарядок, и наоборот — те, кто может обеспечить полуостров зарядками, упираются в отсутствие потребителя. Таким образом, спикеры сошлись во мнении, что необходима поддержка со стороны инфраструктуры.

«Почему вице-премьер и глава Республики активно занимаются этим направлением? Потому что мы понимаем: не зря еще в советские годы Крым пытались уводить в электроэнергетику. У нас и самая длинная троллейбусная сеть для того, чтобы снижать уровень выбросов в экологию», — подчеркивает Дмитрий Шеряко.

Кроме того, сообщается, что мини-электротранспорт практически захватил санатории и курорты полуострова, обеспечивая комфортное передвижение туристов. И этот кластер электротранспорта уже локализован на 90% — производство основных деталей и сборка автомобилей происходят непосредственно на территории Крыма.

Также, как ранее рассказывал ФАН, для популяризации данного вида транспорта в начале июня в Крыму пройдет первый электропробег, приуроченный ко Всемирному дню охраны окружающей среды.