«Счастливый пионер» из Судака рассказал, каким было его детство в советском Крыму

19 мая 1922 года решением Всероссийской конференции комсомола была создана Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина. Это было массовое детское объединение в СССР. Пионерами становились учащиеся средних школ, для них это было почетно и важно. Корреспондент ФАН пообщался с бывшим пионером и узнал, какой была организация в Крыму.

Константин Григорьев — житель Судака, коренной крымчанин — в эту среду вновь достал пионерский галстук, который с почетом носил еще в 80-е годы. В 1983 году его торжественно приняли в пионеры, а на шею повязали алый галстук, который носил еще старший брат. Тот момент Константин отлично помнит до сих пор.

«Я тогда заканчивал третий класс. Нас выстроили на линейке. Была весна, как сейчас, цвели сирень и акации. Интересно, что тогда в пионеры посвящали не тотально всех. Поэтому я помню то ощущение избранности, того, что я какой-то чрезвычайно особенный и крутой», — рассказал Константин Григорьев.

Социальная сеть «ВКонтакте». / Константин Григорьев

Он добавил, что особой торжественности добавляло и то, что он долго мечтал стать пионером, засматривался на брата в алом галстуке и мечтал, когда подрастет, быть таким же красивым.

«Именно красивым, да. Мне казалось это просто ослепительно красиво — белая рубашка и красный галстук. Мой брат старше меня на пять лет. Когда я стал пионером, он готовился быть уже комсомольцем, поэтому его галстук перешел мне — это было очень ответственно. На линейке мне его повязали, и помню, что вечером я долго не хотел его снимать, а потом, когда мать уговорила, я не знал, куда его положить. Это же почти святая вещь для меня была тогда!» — улыбаясь, вспоминает Константин Григорьев.

В 80-е годы пионерская организация еще дышала в Крыму полной грудью, вспоминает местный житель, называя себя «счастливым пионером». Тогда он вместе с друзьями собирал макулатуру, ездил на сборы винограда и абрикосов, часто ходил в горы и к морю в походы.

Социальная сеть «ВКонтакте». / Константин Григорьев

«Но главным событием для меня была путевка в «Артек». Тогда на нее имели право только пионеры. И это, знаете, одно из самых трогательных воспоминаний моего детства. Я точно знаю — если бы не красный галстук, оно прошло бы совсем по-другому. Видел соседских ребят. Я не помню, почему их не брали в пионеры. И когда я уезжал в лагерь или уходил в поход, они оставались во дворе одни. И было так за них тоскливо», — вспоминает Константин Григорьев.

Когда пионерскую организацию распустили, в 1991 году, Константину было уже почти 19 лет, и все равно для него это стало печальным событием. Говорит, мечтал, что когда-то его галстук наденет сын.

«Где-то с 1987 года нас, пионеров, уже стали реже собирать, пошло тихонько на спад все. Но все равно я галстук носил и мечтал, что когда заменю его на комсомольский значок, специально сохраню, а потом передам торжественно. Может, и сыну, а может, из двора кому-то — просто достойному. Помню, девочка у нас была в соседях. Она как раз тогда учила стихотворение и тоже хотела стать пионеркой. Но в год, когда это должно было произойти, организацию распустили. Плакала она тогда», — рассказал собеседник ФАН.

Бывший пионер говорит, что сейчас остро не хватает подобной организации для детей в Крыму, чтобы им было чем заняться, мечтать, общаться и развиваться.

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