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19 мая 12:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:33
Политика
Медведев призвал Запад сесть за стол переговоров
12:32
Общество
Генетик рассказал, как COVID-19 влияет на состояние микрофлоры кишечника
12:32
Шоу-бизнес
Похудевшая Ксения Собчак показала пресс «без тюнинга»
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
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Спасателю в Севастополе пришлось отбиваться табуреткой от мужчины с ножом и в орденах

Происшествия
Спасателю в Севастополе пришлось отбиваться табуреткой от мужчины с ножом и в орденах
Pr Scr vk.com  / 

На Северной стороне Севастополя произошел странный инцидент — пожилой мужчина в строгом костюме и с орденами на груди, вооружившись ножом, напал на сотрудника пожарной части на улице Народных ополченцев. Инцидент произошел 18 мая около 13:00 часов. В ситуации разбирался ФАН.

Мужчина бросался на молодого человека в форме МЧС, выкрикивая нечленораздельные реплики. Сотрудник пожарной части защищался с помощью стула до прибытия сотрудников полиции. Прохожие, а также другие сотрудники пожарной службы нападающего не интересовали.

На призывы успокоиться и положить нож дебошир не отреагировал — полицейские были вынуждены применить силу. Один из них прыснул мужчине в лицо из баллончика, после чего с напарником нанес несколько ударов дубинкой. Действия пришлось несколько раз повторить, нападающий оказывал сопротивление, кричал и размахивал ножом, не подпуская к себе полицейских. 

В городском управлении МВД сообщили, что в итоге правоохранители смогли угомонить буйного мужчину: тот был задержан и доставлен в городскую психиатрическую больницу для дальнейшего обследования. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Пожилой мужчина в орденах напал на сотрудника МЧС города Севастополя
Pr Scr vk.com  / 

Видео быстро распространилось в соцсетях, комментаторы разделились на два лагеря: одни уверены, что у «дедушки» был веский повод, толкнувший его на отчаянную меру, другие же считают, что сотрудникам пожарной и полицейской частей следовало действовать решительнее.

«Непонятно ничего, нет предыстории, не просто так же дед шел и ни с того ни с сего решил служивого со стулом пощекотать», — пишет Ирина.

«Надо было его со шланга водой успокоить», — комментирует Виталий.

«Скажу вам по личному опыту общения с этим дедом — все, что ему нужно, — это поговорить. Предположу, что его послали в грубой форме и далее последовало то, что мы видим на видео. Не знаю, есть ли у него родственники, но государство должно заботиться о таких людях», — пишет Анна.

Местные жители говорят, что дедушка проживает на Северной стороне города, часто его видели с ножом, однако агрессии он не проявлял. Причем неразборчиво говорит всегда. Тем не менее мотивы пожилого мужчины пока неизвестны. Дозвониться в городскую психиатрическую больницу пока не удалось.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что огнеборцы МЧС спасли черепаху из горящего многоквартирного дома в Севастополе.

нападение мчс крым севастополь нападение с ножом
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