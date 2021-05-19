Спасателю в Севастополе пришлось отбиваться табуреткой от мужчины с ножом и в орденах

На Северной стороне Севастополя произошел странный инцидент — пожилой мужчина в строгом костюме и с орденами на груди, вооружившись ножом, напал на сотрудника пожарной части на улице Народных ополченцев. Инцидент произошел 18 мая около 13:00 часов. В ситуации разбирался ФАН.

Мужчина бросался на молодого человека в форме МЧС, выкрикивая нечленораздельные реплики. Сотрудник пожарной части защищался с помощью стула до прибытия сотрудников полиции. Прохожие, а также другие сотрудники пожарной службы нападающего не интересовали.

На призывы успокоиться и положить нож дебошир не отреагировал — полицейские были вынуждены применить силу. Один из них прыснул мужчине в лицо из баллончика, после чего с напарником нанес несколько ударов дубинкой. Действия пришлось несколько раз повторить, нападающий оказывал сопротивление, кричал и размахивал ножом, не подпуская к себе полицейских.

В городском управлении МВД сообщили, что в итоге правоохранители смогли угомонить буйного мужчину: тот был задержан и доставлен в городскую психиатрическую больницу для дальнейшего обследования. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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Видео быстро распространилось в соцсетях, комментаторы разделились на два лагеря: одни уверены, что у «дедушки» был веский повод, толкнувший его на отчаянную меру, другие же считают, что сотрудникам пожарной и полицейской частей следовало действовать решительнее.

«Непонятно ничего, нет предыстории, не просто так же дед шел и ни с того ни с сего решил служивого со стулом пощекотать», — пишет Ирина.

«Надо было его со шланга водой успокоить», — комментирует Виталий.

«Скажу вам по личному опыту общения с этим дедом — все, что ему нужно, — это поговорить. Предположу, что его послали в грубой форме и далее последовало то, что мы видим на видео. Не знаю, есть ли у него родственники, но государство должно заботиться о таких людях», — пишет Анна.

Местные жители говорят, что дедушка проживает на Северной стороне города, часто его видели с ножом, однако агрессии он не проявлял. Причем неразборчиво говорит всегда. Тем не менее мотивы пожилого мужчины пока неизвестны. Дозвониться в городскую психиатрическую больницу пока не удалось.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что огнеборцы МЧС спасли черепаху из горящего многоквартирного дома в Севастополе.