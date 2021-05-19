Эксперт раскрыл, с какими сложностями столкнется Крым при создании новых водохранилищ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике могут построить два дополнительных водохранилища — в Симферополе на 15 миллионов кубометров и в Алуште на восемь миллионов. Технико-экономическое обоснование строительства вскоре начнут готовить.

Декан факультета географии, геоэкологии и туризма, заведующий кафедрой землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета (КФУ) Борис Вахрушев рассказал в комментарии корреспонденту ФАН, сколько времени может занять строительство новых водохранилищ и почему сейчас это будет сделать даже в некотором смысле сложнее, нежели 30 лет назад, во времена СССР.

Ученый отметил, что дополнительные ресурсы поверхностных вод, аккумулированные с водохранилищами естественного стока, безусловно, окажут положительное влияние на нынешнюю ситуацию с водой в отдельных районах Крыма.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Однако очень сложно выбрать створы для водохранилищ, потому что все удобные части долин, где не попадают под затопления села, сельскохозяйственные предприятия, дороги, природные особо охраняемые зоны, как Большой каньон Крыма, по сути, закончились. То есть их не так много, и для этого нужно проводить серьезные гидрологические изыскания.

«Здесь не должно быть так, что какая-то очередная компания придет в Крым осваивать деньги, при этом ничего не зная и рассказывая о своих фантазиях на пустом месте. То есть такие исследования должны проводить настоящие специалисты, но их у нас мало, в Крыму их практически никто не выпускает, а оставшиеся эксперты — просто на вес золота. Но обычно выигрывают компании, которые в этом ничего не понимают, в частности в крымских особенностях: закольцованность территории, несовпадение поверхностных и подземных водосборов, переток из одних бассейнов подземным стоком в другие бассейны. И водный баланс, который необходимо рассчитывать для того или иного участка бассейна, а также реки, очень сложно делать в данном случае. При этом некоторые неграмотные и некомпетентные люди создают такие проблемы, которые они даже не представляют», — сказал собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

Здесь все нужно сделать по науке, продолжил эксперт, как все положено по гидрологическим характеристикам: выбрать геологически обеспеченный створ, что там не будет ни фильтрации, ни утечек, пополнения из других неучтенных водоносных горизонтов. После этого рассчитать водный баланс: сколько приходит с осадками, сколько испаряется, сколько будет аккумулироваться в этой чаше водохранилища по определенному уровню воды, и в таком случае будет точно понятно, какой объем водохранилища можно строить.

«Найти такой створ можно на каждой реке, в любой части полуострова, где есть макросклоны, — это была бы просто панацея. Но для этого должны быть очень качественные проектно-изыскательные гидрологические работы. Если мы такое место найдем в Симферопольском районе или в районе Алушты, то будет замечательно. Могу сказать, что Кутузовское и Изобильненское водохранилища, что находятся вблизи Алушты, заняли одни из лучших створов, и их еще можно найти, чтобы там и пополнение воды было хорошее, и другие важные моменты — это один из путей решения проблемы вододефицита в Крыму. Но пока каких-то створов на той или иной реке, где можно было бы строить водохранилища, я не знаю, поскольку я сейчас этим не занимаюсь», — сказал Борис Вахрушев.

Оказывается, уже было несколько организаций, подрядчиков, которые хотели заняться вопросом строительства нескольких водохранилищ, но из-за незнания местных особенностей и всего вышеперечисленного дальше дело не пошло.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

Заведующий кафедрой землеведения и геоморфологии добавил, что объем Аянского водохранилища составляет 3,8–3,9 млн кубометров, из него подается прекрасная вода в Симферополь, причем почти круглый год. У Симферопольского водохранилища полезный объем составляет 34 млн кубометров, но уже два года оно практически сухое, и почему — никто не знает, поскольку не проводятся балансовые работы, гидротехнических створов мало, есть нерезультативные и те, которые просто были уничтожены.

Кроме того, нет перепланировки верховья. По его словам, в районе села Доброе, где Красные пещеры, там понастроили ставки, отвели воду, что может давать непредсказуемые эффекты. Возможно, и это влияет на то, что Симферопольское водохранилище — незаполненное, а не количество осадков — здесь нужно разбираться.

«Чтобы построить водохранилище, времени нужно много, если ударными темпами, то за полтора года можно справиться, не меньше. Ведь должны быть, повторюсь, серьезные изыскания, режимные наблюдения. Вообще для такого и десяти лет мало. У нас есть гидрометеорологическая служба и соответствующие створы, по которым ведется наблюдение с еще дореволюционных времен, то есть до 1917 года — тогда насчитывалось около 30 створов, за которыми следили и которые изучали, позже их было порядка 130. Мы делали соответствующий запрос по поручению главы республики, на что нам ответили, что им створов достаточно, а в отчетах, что дает служба, говорится о 30 створах. Если на реку приходится один створ, то это ничего не дает. Раньше каждые десять лет по циклам выходил многотомник под названием «Ресурсы поверхностных вод СССР», где в шестом томе рассказывается про все створы Крыма. Если открыть эту книгу, то там будут написаны по каждой реке все параметры: максимальный, минимальный, средний паводок, средний объем стоков за год. На реках были и по пять гидрологических створов, на которых ежедневно снимали показатели. Я хочу сказать, что тогда было бы легко построить водохранилище, но не сейчас, когда многое было разрушено, станции позакрывали из-за недостатка финансирования. При этом Сергей Аксенов говорил, что если необходимы средства на дополнительные створы для изучения, то он их изыщет, только чтобы были полные данные. Но в этой службе говорят, что у них все хорошо, но это не так — это фикция», — считает собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

По факту: чтобы построить водохранилище, надо проводить длительные изыскания, а за год ничего толкового сделать нельзя, поэтому надо брать старые данные, в последний раз опубликованные в 1987 году, то есть более 30 лет назад. Если получится найти место, где можно построить в Симферополе дополнительное водохранилище на 15 млн кубометров, а в Алуште на восемь, будет очень хорошо, добавил он.

«Раз об этом говорит Сергей Аксенов и приводит такие цифры, значит, уже есть наметки, где строить эти чаши для водохранилищ. Или, возможно, они хотят поднять плотину Изобильненского водохранилища, потому что там идет хороший сток, ведь Кутузовское больше воды не даст, чем есть. Возможно, в Алуште еще нашли какой-то створ, где есть устойчивый водоток. Глава Крыма все правильно делает в решении сложившейся проблемы вододефицита, единственное, в чем я не согласен — это опреснение морской воды, потому что в Крыму на него не нужно рассчитывать», — подытожил декан факультета географии, геоэкологии и туризма, заведующий кафедрой землеведения и геоморфологии КФУ Борис Вахрушев.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму подсчитали, на сколько ежегодно увеличивается ущерб от водной блокады Украины.