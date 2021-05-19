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19 мая 03:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:02
Общество
Милонов призвал прекратить использовать женщин в качестве «биоинкубаторов»
02:57
Армия
Эскадрилья российских Су-34 будет базироваться на арктических островах
02:56
Общество
Россиян предупредили об опасных мошеннических схемах при снятии денег в банкомате
02:40
Общество
Психолог назвала простой метод борьбы с депрессией
02:39
Экономика
Названы самые доходные для акционеров российские компании
02:30
Шоу-бизнес
Дарю ему роль в следующем фильме: режиссер Сергей Мокрицкий об актере Никите Волкове
02:18
Общество
Эколог развеял популярный миф о кондиционерах
02:15
Политика
Лавров встретится с Блинкеном 19 мая в Рейкьявике
02:04
Политика
Эксперт объяснил, почему США могут проиграть России и Китаю в воздушном бою
02:00
Общество
Базу подводных лодок времен СССР в Балаклаве превратили в современный арт-объект
01:57
Общество
Карманы набили, заходите следующие: украинцы оценили увольнение минздрава
01:52
Общество
«Водную амнистию» для российских дачников могут продлить
01:39
Экономика
Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
Нарышкин предупредил о росте неприятия политики Запада в России
01:25
Общество
Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
Все новости

Базу подводных лодок времен СССР в Балаклаве превратили в современный арт-объект

Общество
Базу подводных лодок времен СССР в Балаклаве превратили в современный арт-объект
Пресс-служба правительства Севастополя  / 

Под Севастополем состоялось открытие музея фортификационных сооружений с подземной гаванью для подводных лодок и сухим доком в бухте Балаклава после реконструкции военными специалистами Минобороны России.

«Музей существует долгие годы и создан еще в Советском Союзе. Наши коллеги вместе с правительством Севастополя за два месяца фактически превратили этот музей в абсолютно новый, современный арт-объект», — рассказывает заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

В Крыму музей в Балаклаве реконструировали в соответствии с современными тенденциями
Пресс-служба правительства Севастополя  / 

Во время реставрации экспозицию дополнили современными мультимедийными технологиями, оригинальными экспонатами и нестандартными световыми и звуковыми решениями.

«Знаменитый музей и раньше притягивал большое внимание, но сейчас мы видим, как он преобразился в совершенно современный, интерактивный, уникальный музейный проект, такой, который вы сможете увидеть в мировых столицах. Сделать такой по всем технологиям в сжатые сроки — беспрецедентно. Уверен, что в мире таких музеев больше нет», — подчеркивает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он также рассказал, что при реконструкции было важно одновременно и сохранить аутентичность объекта, и максимально раскрыть для современного зрителя смысл проекта. Губернатор уверен, что это удалось.

С 9 мая музей работал в тестовом режиме, за это время его посетило около десяти тысяч человек. Они оценили витрину с моделями подводных лодок, плакаты 60-х годов, рассказывающие о фактах ядерного взрыва, инфографику и множество других исторических деталей, восстановленных на «Объекте 825».

В Крыму музей в Балаклаве реконструировали в соответствии с современными тенденциями
Пресс-служба правительства Севастополя  / 

Тем не менее, как сообщает замминистра обороны, это лишь первый этап реконструкции — второй начнут реализовывать осенью. В его рамках планируют отбуксировать подводную лодку и сделать ее доступной для посещения.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что готовящуюся к сносу Крымскую атомную электростанцию можно превратить в современный арт-объект по примеру Москвы и Севастополя, где «Объект 825 ГТС» и «Бункер 42 на Таганке» после окончания Холодной войны стали весьма популярными туристическими объектами.

крым севастополь музей балаклава
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