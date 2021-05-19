Базу подводных лодок времен СССР в Балаклаве превратили в современный арт-объект

Под Севастополем состоялось открытие музея фортификационных сооружений с подземной гаванью для подводных лодок и сухим доком в бухте Балаклава после реконструкции военными специалистами Минобороны России.

«Музей существует долгие годы и создан еще в Советском Союзе. Наши коллеги вместе с правительством Севастополя за два месяца фактически превратили этот музей в абсолютно новый, современный арт-объект», — рассказывает заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Пресс-служба правительства Севастополя /

Во время реставрации экспозицию дополнили современными мультимедийными технологиями, оригинальными экспонатами и нестандартными световыми и звуковыми решениями.

«Знаменитый музей и раньше притягивал большое внимание, но сейчас мы видим, как он преобразился в совершенно современный, интерактивный, уникальный музейный проект, такой, который вы сможете увидеть в мировых столицах. Сделать такой по всем технологиям в сжатые сроки — беспрецедентно. Уверен, что в мире таких музеев больше нет», — подчеркивает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он также рассказал, что при реконструкции было важно одновременно и сохранить аутентичность объекта, и максимально раскрыть для современного зрителя смысл проекта. Губернатор уверен, что это удалось.

С 9 мая музей работал в тестовом режиме, за это время его посетило около десяти тысяч человек. Они оценили витрину с моделями подводных лодок, плакаты 60-х годов, рассказывающие о фактах ядерного взрыва, инфографику и множество других исторических деталей, восстановленных на «Объекте 825».

Пресс-служба правительства Севастополя /

Тем не менее, как сообщает замминистра обороны, это лишь первый этап реконструкции — второй начнут реализовывать осенью. В его рамках планируют отбуксировать подводную лодку и сделать ее доступной для посещения.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что готовящуюся к сносу Крымскую атомную электростанцию можно превратить в современный арт-объект по примеру Москвы и Севастополя, где «Объект 825 ГТС» и «Бункер 42 на Таганке» после окончания Холодной войны стали весьма популярными туристическими объектами.