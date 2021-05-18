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18 мая 21:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:18
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в сериале «Клиника счастья»
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
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Уникальные предметы и древние сокровища: какие экспонаты хранятся в музеях Ялты

Общество
Уникальные предметы и древние сокровища: какие экспонаты хранятся в музеях Ялты
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Сегодня отмечается Международный день музеев. В этом году его темой выбрали «Будущее музеев: восстановление и переосмысление». Все дело — в коронавирусе, который отразился на жизни каждого человека и учреждения, многие из которых пострадали во время пандемии из-за ограничений.

Однако сейчас ситуация с заболеваемостью в России стабилизировалась, поэтому практически все заведения и предприятия уже работают, но в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В этот праздничный день в Ялте был организован бесплатный вход для всех желающих в местные музеи, которые рассказывают об истории города-курорта и не только.

Корреспонденту ФАН удалось посетить несколько мест — Ялтинский историко-литературный музей и Музей Леси Украинки. В каждом из них находятся уникальные экземпляры, которые хранят в себе многовековую историю полуострова. Больше всего древних экспонатов представлено в историко-литературном музее города.

«В Крыму в разное время жили практически все существующие народы, поскольку здесь проходил Великий шелковый путь, который связывал Восточную Азию со Средиземноморьем. Он имеет очень выгодное географическое месторасположение, выход к морю и Европе, поэтому за полуостров и велась всегда такая борьба.

В фонде музея у нас хранится более 160 тысяч различных экземпляров, которые мы постоянно меняем, также у нас есть временные выставки, в связи с чем трудно сказать, сколько именно сейчас их здесь находится. Самые древние экспонаты у нас относятся ко временам до новой эры, причем они подлинные. По сути, в музее представлены экспонаты от самого начала существования человека», — заявили сотрудники музея.

Уникальные предметы и сокровища до новой эры: какие экспонаты хранятся в музеях Ялты
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Уникальные предметы и сокровища до новой эры: какие экспонаты хранятся в музеях Ялты
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

При этом самые ценные предметы находятся в экспозиции «Золотая кладовая», где представлено около 600 экспонатов — это подлинные сокровища народов, оставивших след в истории Южного берега Крыма: уникальные античные серебряные и бронзовые статуэтки божеств, золотые, серебряные, бронзовые украшения и многое другое.

Причем некоторые предметы есть только в этом музее — в других они не встречаются. Это — настоящие сокровища, которые имеют не только высокую историческую ценность.

Уникальные предметы и сокровища до новой эры: какие экспонаты хранятся в музеях Ялты
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Не менее уникальные, хотя и более современные предметы находятся в Музее Леси Украинки, однако, к сожалению, часть экспозиции была закрыта, поскольку здание нуждается в капитальном ремонте.

«У нас на втором этаже располагалась экспозиция, посвященная Лесе Украинке, но в связи с аварийным состоянием мы закрыли второй этаж. Изначально этот дом как принадлежавший писательнице представили в 1953 году, хотя это не ее дом — она снимала комнаты у купчихи Лещинской в период своего лечения туберкулеза костей. Она неоднократно приезжала в Ялту.

Когда выбирали место для памятника, то выбрали именно перед домом за удобное месторасположение. Писательница посвятила несколько произведений Ялте, а также написала здесь драматическую сцену «Ифигения в Тавриде», рассказ «Над морем» и поэтические циклы «Крымские воспоминания» и «Крымские отзвуки», поэтому память о ней увековечили», — заявили в музее.

Уникальные предметы и сокровища до новой эры: какие экспонаты хранятся в музеях Ялты
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Известно, что раньше этот дом построил для себя один из баронов, после чего здесь жила купчиха Лещинская, а в 1920-х, когда прошла муниципализация, здесь находились квартиры разных жителей. С 1970-х пошло расселение, и здесь образовался музей, где рассказывается как об истории самой Ялты, так и о культурной жизни города, архитекторах, писателях. Все представленные экспонаты были свезены сюда из разных ялтинских домов, поскольку в этом доме ничего ценного и исторического на момент создания музея не осталось.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что турист рассказал правду о том, как было в Крыму при Украине и что изменилось в России.

крым музеи леся украинка
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