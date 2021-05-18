В смертельном ДТП под Симферополем погиб 15-летний подросток

18 мая за полдня в Симферопольском районе произошло два ДТП, есть пострадавшие и погибшие. Около 15 часов на автодороге Симферополь-Евпатория в районе поселка Родниковое произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2107 и Mercedes.

«Предварительно установлено, что водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с иномаркой. Установлено, что за рулем ВАЗ-2107 находился 15-летний подросток, в результате ДТП он погиб на месте», — сообщили ФАН в пресс-службе МВД РФ по Крыму.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и выясняют, как несовершеннолетний подросток оказался за рулем. По результатам проверки и в соответствии с законодательством будет принято решение.

Еще одно ДТП произошло утром в Перевальном, на дороге столкнулись «Жигули» и микроавтобус Volkswagen. Обошлось без погибших, но пострадал пассажир. На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи.

ГИБДД проводит проверку по обоим происшествиям. Напомним, ранее ФАН рассказывал о ДТП с участием автомобиля скорой помощи на Ялтинской объездной в городе Симферополь.