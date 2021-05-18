Недострой в Крыму выставили на аукцион за 210 миллионов под строительство казино

Недостроенный санаторий «Фортуна», выделенный под игорный комплекс «Золотой берег», выставили на аукцион в соответствии с распоряжением, подписанным председателем правительства Крыма Юрием Гоцанюком.

Начальная стоимость недостроя в Кацивели — 210 миллионов рублей, в нее входит наполовину построенное здание главного корпуса санатория площадью пять тысяч квадратных метров, спортивно-оздоровительные сооружения, нежилые здания и другие постройки.

Завершить строительство самой игорной зоны планируется к первому кварталу 2024 года. Ранее ФАН писал, что необходимые инвестиционные соглашения уже заключены, а также выделена территория в 15 гектаров под строительные работы. В «Золотой берег» планируется инвестировать три миллиарда рублей и окупить их примерно за восемь лет.

Как сообщали ФАН в администрации Ялты, проект подразумевает строительство различных объектов: казино, помещений банковского обслуживания, гостиничного комплекса с апартаментами, ресторанов, летнего театра, концертного зала и других интересных мест.

Комплекс позволит повысить уровень Крыма как курорта, создаст дополнительные рабочие места, а также значительно увеличит налоговые и социальные поступления в бюджеты разных уровней.