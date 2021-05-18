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18 мая 18:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:17
Общество
Disney показала тизер мультсериала по «Корпорации монстров»
18:16
Армия
Корабли НАТО проводят маневры в районе строительства «Северного потока — 2»
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
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Недострой в Крыму выставили на аукцион за 210 миллионов под строительство казино

Общество
Недострой в Крыму выставили на аукцион за 210 миллионов под строительство казино
Пресс-служба ООО «УКИП»  / 

Недостроенный санаторий «Фортуна», выделенный под игорный комплекс «Золотой берег», выставили на аукцион в соответствии с распоряжением, подписанным председателем правительства Крыма Юрием Гоцанюком.

Начальная стоимость недостроя в Кацивели — 210 миллионов рублей, в нее входит наполовину построенное здание главного корпуса санатория площадью пять тысяч квадратных метров, спортивно-оздоровительные сооружения, нежилые здания и другие постройки.

Завершить строительство самой игорной зоны планируется к первому кварталу 2024 года. Ранее ФАН писал, что необходимые инвестиционные соглашения уже заключены, а также выделена территория в 15 гектаров под строительные работы. В «Золотой берег» планируется инвестировать три миллиарда рублей и окупить их примерно за восемь лет.

Как сообщали ФАН в администрации Ялты, проект подразумевает строительство различных объектов: казино, помещений банковского обслуживания, гостиничного комплекса с апартаментами, ресторанов, летнего театра, концертного зала и других интересных мест.

Комплекс позволит повысить уровень Крыма как курорта, создаст дополнительные рабочие места, а также значительно увеличит налоговые и социальные поступления в бюджеты разных уровней.

 

крым ялта аукцион
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Все новости / Общество / Недострой в Крыму выставили на аукцион за 210 миллионов под строительство казино
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