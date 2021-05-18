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18 мая 19:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:48
США
Полиция Сан-Хосе устроила тир, расстреляв подозреваемого в жилом комплексе
19:47
Армия
Украина заявила о планах купить аналог системы ПРО «Железный купол»
19:45
Общество
Тихановская могла лечь на аборт в европейскую клинику после «интрижки с охранником
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
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Любители «инстаграмных фоточек» затоптали уникальный сад с цветами в Крыму

Общество
Любители «инстаграмных фоточек» затоптали уникальный сад с цветами в Крыму
vk.com  /  Ботанический сад им. Н.В. Багрова ТА КФУ

Сотрудники ботанического сада Крымского федерального университета жалуются на любителей фотографироваться с цветами, ежегодно наносящих саду ущерб, и призывают посетителей уважать чужой труд. Люди лезут на клумбы, вытаптывают газоны, обламывают ветки растений ради пары-тройки эффектных фотографий. Как говорит директор ботанического сада имени Н. В. Багрова Анна Репецкая, как только в саду начинается цветение, пропадают растения.

«Основная проблема — это девушки, которые ради красивой фотографии в Instagram уничтожают наш труд не одного года», — жалуется женщина.

При этом подсчитать всю сумму материального ущерба в большинстве случаев не получится, так как средства на содержание многолетних растений (удобрение, полив, средства защиты, зарплата сотрудникам) тратятся на протяжении многих лет.

«А вот так в реальности выглядит благодарность за наш труд... Если кто не узнает, это всеми любимые древовидные пионы на Сирингарии. За три прошедших выходных вся земля вытоптана в камень, ветки поломаны, часть вырвана с корнем. После такой картины пропадает всякое желание делать что-либо для людей», — сообщается в группе ботсада КФУ «ВКонтакте».

Сотрудники ботсада КФУ призывают любителей фото с цветами относиться с уважением к их труду
vk.com  / Ботанический сад им. Н.В. Багрова ТА КФУ

Крымчан поддержал Южно-Уральский ботанический сад-институт, также разместив в своей группе призыв к уважительному отношению по отношению к чужому труду.

«Сирень только зацвела, а возле нее все уже вытоптано до состояния асфальта! Ветви поломаны! Уважаемые посетители, на территории сада стоят три огромных аншлага с правилами посещения, в которых написано, что ходить по газонам запрещено! Уфа не Европа! Газоны у нас вытаптываются на раз-два. Растения болеют и погибают после переуплотнения почвы! Не тяните ветви к себе, не лезьте внутрь куста в погоне за красивой фотографией. Пожалуйста, уважайте наш труд, берегите растения!» — сообщается в группе уфимского ботсада.

Пользователи соцсетей поддержали сотрудников садов, выразив сожаление, что многие люди не понимают и не видят чужого труда, а также поинтересовались, почему охранная компания не справляется с возложенной на нее ответственностью и посоветовали внимательно изучить правила предоставления охранных услуг.

«Любители инстаграмных фоточек снова в деле. Как только что-то начинает цвести, так сразу же у каждого красивого древа куча людей. И проблема в том, что они эту красоту не ценят! Им лишь бы фоток для соцсетей наделать и похвастаться. А чтобы аккуратно подойти, пусть в совсем рядом, не сломав ничего — так не каждый об том думает», — выразила возмущение в комментарии Елена Задорожняя. 

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму впервые расцвел экспериментальный цифровой яблоневый сад КФУ.

вандализм крым симферополь ботанический сад
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Все новости / Общество / Любители «инстаграмных фоточек» затоптали уникальный сад с цветами в Крыму
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