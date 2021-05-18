Любители «инстаграмных фоточек» затоптали уникальный сад с цветами в Крыму

Сотрудники ботанического сада Крымского федерального университета жалуются на любителей фотографироваться с цветами, ежегодно наносящих саду ущерб, и призывают посетителей уважать чужой труд. Люди лезут на клумбы, вытаптывают газоны, обламывают ветки растений ради пары-тройки эффектных фотографий. Как говорит директор ботанического сада имени Н. В. Багрова Анна Репецкая, как только в саду начинается цветение, пропадают растения.

«Основная проблема — это девушки, которые ради красивой фотографии в Instagram уничтожают наш труд не одного года», — жалуется женщина.

При этом подсчитать всю сумму материального ущерба в большинстве случаев не получится, так как средства на содержание многолетних растений (удобрение, полив, средства защиты, зарплата сотрудникам) тратятся на протяжении многих лет.

«А вот так в реальности выглядит благодарность за наш труд... Если кто не узнает, это всеми любимые древовидные пионы на Сирингарии. За три прошедших выходных вся земля вытоптана в камень, ветки поломаны, часть вырвана с корнем. После такой картины пропадает всякое желание делать что-либо для людей», — сообщается в группе ботсада КФУ «ВКонтакте».

vk.com / Ботанический сад им. Н.В. Багрова ТА КФУ

Крымчан поддержал Южно-Уральский ботанический сад-институт, также разместив в своей группе призыв к уважительному отношению по отношению к чужому труду.

«Сирень только зацвела, а возле нее все уже вытоптано до состояния асфальта! Ветви поломаны! Уважаемые посетители, на территории сада стоят три огромных аншлага с правилами посещения, в которых написано, что ходить по газонам запрещено! Уфа не Европа! Газоны у нас вытаптываются на раз-два. Растения болеют и погибают после переуплотнения почвы! Не тяните ветви к себе, не лезьте внутрь куста в погоне за красивой фотографией. Пожалуйста, уважайте наш труд, берегите растения!» — сообщается в группе уфимского ботсада.

Пользователи соцсетей поддержали сотрудников садов, выразив сожаление, что многие люди не понимают и не видят чужого труда, а также поинтересовались, почему охранная компания не справляется с возложенной на нее ответственностью и посоветовали внимательно изучить правила предоставления охранных услуг.

«Любители инстаграмных фоточек снова в деле. Как только что-то начинает цвести, так сразу же у каждого красивого древа куча людей. И проблема в том, что они эту красоту не ценят! Им лишь бы фоток для соцсетей наделать и похвастаться. А чтобы аккуратно подойти, пусть в совсем рядом, не сломав ничего — так не каждый об том думает», — выразила возмущение в комментарии Елена Задорожняя.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму впервые расцвел экспериментальный цифровой яблоневый сад КФУ.