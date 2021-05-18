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18 мая 19:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:48
США
Полиция Сан-Хосе устроила тир, расстреляв подозреваемого в жилом комплексе
19:47
Армия
Украина заявила о планах купить аналог системы ПРО «Железный купол»
19:45
Общество
Тихановская могла лечь на аборт в европейскую клинику после «интрижки с охранником
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
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Храмы Севастополя обзавелись специальными терминалами для сбора пожертвований

Общество
Храмы Севастополя обзавелись специальными терминалами для сбора пожертвований
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

В Севастопольских храмах появились специализированные терминалы для сбора пожертвований с банковских карт прихожан, также они смогут считывать QR-коды. Как сообщили ФАН в пресс-службе Севастопольского благочиния, такие терминалы пока начали работать в трех храмах на территории города.

«В Свято-Владимирском соборе на Херсонесе, в часовне Святого Георгия Победоносца на Сапун-горе и в храме святителя Луки Крымского на территории горбольницы №1 имени Пирогова», — сообщила руководитель пресс-службы Екатерина Виноградова. 

Она добавила, что сумма пожертвований фиксированная: 100, 300, 500 рублей и так далее. В целом можно ввести любую сумму от 100 рублей. По мнению представителей благочиния, это решение оправдано, так как все чаще прихожане не имеют с собой наличных денег, а пользуются банковскими картами.

Корреспондент ФАН проверил, как работает терминал в храме на территории городской больницы имени Пирогова. Туда могут прийти пациенты и их родственники, помолиться за здравие, поставить свечку, приобрести нательный крестик в церковной лавке.

Храмы Севастополя обзавелись специальными терминалами для сбора пожертвований
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

На днях в храме произошло возгорание хозяйственной постройки, людей выводили за территорию храма, среди них было и четверо детей. Поэтому сейчас здесь нуждаются в пожертвованиях, в том числе и для восстановления после пожара. Терминал здесь стоит, но пока служители церкви не знают, как им пользоваться. Поэтому пожертвовать на храм не удалось.

«Я даже не знаю, как он включается. Есть те, приезжие, которые уже с системой хорошо знакомы. Они сами как-то подходят, включают и жертвуют», — рассказала ФАН служительница храма.

Храмы Севастополя обзавелись специальными терминалами для сбора пожертвований
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

Тем временем в остальных севастопольских храмах пожертвования собирают по старинке, в специальные короба. В Покровском соборе на Большой Морской таких стоит более 10 штук. Это сделано для того, чтобы людям было удобно жертвовать и не искать, куда положить деньги по большой территории храма.

«Время идет вперед, мир и жизнь меняются, компьютерные и цифровые системы становятся частью нашей повседневности, и церковь не должна отставать. Людям нужно обеспечить возможность сделать добрый поступок, и отсутствие наличных денег не должно быть преградой на пути к добру», — поделилась служительница Покровского собора.

Напомним, ранее ФАН рассказал, как жители Севастополя искали могилу погибшего в 1941 году в городе-герое отца пожилой немки, которая сейчас живет в доме престарелых в Германии.

севастополь храм терминал
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Все новости / Общество / Храмы Севастополя обзавелись специальными терминалами для сбора пожертвований
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