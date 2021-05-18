Храмы Севастополя обзавелись специальными терминалами для сбора пожертвований

В Севастопольских храмах появились специализированные терминалы для сбора пожертвований с банковских карт прихожан, также они смогут считывать QR-коды. Как сообщили ФАН в пресс-службе Севастопольского благочиния, такие терминалы пока начали работать в трех храмах на территории города.

«В Свято-Владимирском соборе на Херсонесе, в часовне Святого Георгия Победоносца на Сапун-горе и в храме святителя Луки Крымского на территории горбольницы №1 имени Пирогова», — сообщила руководитель пресс-службы Екатерина Виноградова.

Она добавила, что сумма пожертвований фиксированная: 100, 300, 500 рублей и так далее. В целом можно ввести любую сумму от 100 рублей. По мнению представителей благочиния, это решение оправдано, так как все чаще прихожане не имеют с собой наличных денег, а пользуются банковскими картами.

Корреспондент ФАН проверил, как работает терминал в храме на территории городской больницы имени Пирогова. Туда могут прийти пациенты и их родственники, помолиться за здравие, поставить свечку, приобрести нательный крестик в церковной лавке.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

На днях в храме произошло возгорание хозяйственной постройки, людей выводили за территорию храма, среди них было и четверо детей. Поэтому сейчас здесь нуждаются в пожертвованиях, в том числе и для восстановления после пожара. Терминал здесь стоит, но пока служители церкви не знают, как им пользоваться. Поэтому пожертвовать на храм не удалось.

«Я даже не знаю, как он включается. Есть те, приезжие, которые уже с системой хорошо знакомы. Они сами как-то подходят, включают и жертвуют», — рассказала ФАН служительница храма.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Тем временем в остальных севастопольских храмах пожертвования собирают по старинке, в специальные короба. В Покровском соборе на Большой Морской таких стоит более 10 штук. Это сделано для того, чтобы людям было удобно жертвовать и не искать, куда положить деньги по большой территории храма.

«Время идет вперед, мир и жизнь меняются, компьютерные и цифровые системы становятся частью нашей повседневности, и церковь не должна отставать. Людям нужно обеспечить возможность сделать добрый поступок, и отсутствие наличных денег не должно быть преградой на пути к добру», — поделилась служительница Покровского собора.

Напомним, ранее ФАН рассказал, как жители Севастополя искали могилу погибшего в 1941 году в городе-герое отца пожилой немки, которая сейчас живет в доме престарелых в Германии.