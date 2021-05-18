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18 мая 22:51
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новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
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Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей

Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Несмотря на дорогой отдых в Крыму, здесь возможно экономить, хотя бы на отсутствии курортного сбора. Напомним, его не могут вести на территории полуострова еще с 2019 года, так как для этого в регионе не готова законодательная база. Перед стартом сезона 2019 года власти заявили о неготовности к запуску этого эксперимента, отложив его старт на май 2021 года.

Тогда предполагалось, что деньги начнут брать с туристов Алушты, Судака, Феодосии и Ялты. Даже утвердили сумму сбора — по 10 рублей с каждого отдыхающего в сутки в высокий сезон — с 1 мая по 30 сентября включительно (в другое время сбор отсутствует).

В конце прошлого года депутаты Государственного совета Республики Крым решили перенести срок начала взимания курортного сбора на территории полуострова уже на 1 мая 2022 года. И правильно сделали, считает собеседница ФАН — туристический агент и эксперт по работе с туристами Елена Костылева.

«Этот сбор в первую очередь будет лишним бюрократическим моментом, который отпугнет туриста. Непрозрачность использования этих денег в дальнейшем — это второй момент, по которому я считаю, что этот сбор будут платить неохотно. Ну и третье — это сама сумма сбора. Мне кажется 10 рублей с человека — это слишком небольшие деньги, чтобы ради них вести такую серьезную работу по переписыванию законодательства, разработке форм оплаты и отчетности, и прочее», — высказала свое мнение эксперт.

Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
Федеральное агентство новостей  / pixabay.com

Официально отменить туристический сбор крымские власти решились из-за риска перераспределить турпоток в пользу «теневого сектора». Официальная статистика размещения туристов может снизиться из-за нежелания людей тратить дополнительно даже небольшие деньги. Также до сих пор не понятно, как собирать деньги с отдыхающих в частном секторе.

Сейчас по закону курортный сбор могут взимать в четырех регионах России: в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае. Платить сбор должны совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Максимальный размер платы, который могут установить в регионе, — 100 рублей.

«В Краснодарском сбор был до пандемии. Там они полученные средства направляли на благоустройство территорий в населенных пунктах, где взимают такую плату. В Ессентуках, например, на эти деньги удалось обновить городскую площадь», — подытожила Елена Костылева.

Стоит отметить, что курортный сбор — это не новшество или какое-то необоснованное решение: во многих городах мира такая практика существует давно. В Италии сбор в среднем составляет три-пять евро в день с человека, проживающего в гостинице. В США есть гостиничный налог, который направляется на развитие туристической инфраструктуры. А в соседней Белоруссии в санаториях или домах отдыха на эти цели взимают до 3% от стоимости путевки. Также сбор с туристов берут в Португалии, некоторых городах Германии, Франции, Египте, Испании.

Напомним, ранее ФАН пояснил, почему цены на жилье в Крыму улетели в космос.

крым курортный сбор
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