ДТП со смертельным исходом произошло в Крыму под Симферополем

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17 мая 17:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:58
Общество
Масштабная акция по высадке деревьев прошла во Владивостоке
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
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ДТП со смертельным исходом произошло в Крыму под Симферополем

  /   Обновлено: 17 мая 2021 17:39
Происшествия
ДТП со смертельным исходом произошло в Крыму под Симферополем
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Симферополь, 17 мая. В Республике Крым днем в понедельник произошла страшная авария, которая закончилась, по словам очевидцев, смертью одного человека. По предварительным данным, ДТП произошло вблизи пгт. Молодежное под Симферополем. На месте аварии уже работают сотрудники скорой помощи, МЧС и ГИБДД, передает корреспондент ФАН.

В пресс-службе МВД по Республике Крым подтвердили гибель одного человека, а также сообщили о травмах пассажира легкового автомобиля марки Peugeot. Причина ДТП пока неизвестна, однако есть информация, что произошло столкновение Peugeot с «газелью» и манипулятором Hyundai.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot 407, двигаясь по а/д Граница с Украиной Симферополь — Алушта — Ялта (149 км) в районе пгт. Молодежное, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем марки «Газель». После чего произошло столкновение Peugeot с манипулятором Hyundai. В результате ДТП один человек погиб и один получил телесные повреждения, оба находились в легковом авто. Сотрудники ГИБДД проводят проверку», — отметили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Ранее ФАН сообщал, что двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте.

дтп крым молодежное
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