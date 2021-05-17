ДТП со смертельным исходом произошло в Крыму под Симферополем

Симферополь, 17 мая. В Республике Крым днем в понедельник произошла страшная авария, которая закончилась, по словам очевидцев, смертью одного человека. По предварительным данным, ДТП произошло вблизи пгт. Молодежное под Симферополем. На месте аварии уже работают сотрудники скорой помощи, МЧС и ГИБДД, передает корреспондент ФАН.

В пресс-службе МВД по Республике Крым подтвердили гибель одного человека, а также сообщили о травмах пассажира легкового автомобиля марки Peugeot. Причина ДТП пока неизвестна, однако есть информация, что произошло столкновение Peugeot с «газелью» и манипулятором Hyundai.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot 407, двигаясь по а/д Граница с Украиной Симферополь — Алушта — Ялта (149 км) в районе пгт. Молодежное, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем марки «Газель». После чего произошло столкновение Peugeot с манипулятором Hyundai. В результате ДТП один человек погиб и один получил телесные повреждения, оба находились в легковом авто. Сотрудники ГИБДД проводят проверку», — отметили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Ранее ФАН сообщал, что двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте.