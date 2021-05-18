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18 мая 06:06
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новостей
06:02
Общество
Жителей Западной Сибири предупредили о резком понижении температуры
06:00
Общество
Экспериментальный яблоневый сад впервые расцвел в Крыму
05:59
Политика
Харрис обогнала Байдена по доходам за 2020 год
05:57
Общество
Путин дал поручение создать систему учета домашних животных
05:48
Политика
Лидеры РФ и КНР по видеосвязи примут участие в открытии ядерного объекта
05:40
Общество
Warner Bros. «забраковала» сценарий Снайдера к третьей части «300 спартанцев»
05:34
Общество
Нагиев перевоплотится в африканского вождя в новой ленте Кончаловского
05:32
Шоу-бизнес
Рудковская назвала возможных победителей Евровидения-2021
05:23
Общество
Названы пять ключевых признаков, что головная боль связана с раком мозга
05:06
Весь мир
Верховный суд США может ужесточить запреты абортов 
05:02
Общество
Автор популярных детективов Екатерина Вильмонт умерла на 76-м году жизни
05:00
Экономика
Экономист назвал причину падения спроса на жилье в новостройках
04:59
Общество
Температурный рекорд был побит во Владивостоке 17 мая
04:57
Общество
Новая партия российского «Спутника V» поступила в Мексику
04:54
Общество
Петербуржцам рассказали о сроках наступления купального сезона
04:47
Общество
Сотрудники Авиалесоохраны потушили 166 лесных пожаров за сутки в России
04:44
Шоу-бизнес
«Пугачева меня ненавидела»: первая «жена» Киркорова рассказала о расставании с певцом
04:38
Общество
IT-специалист Лукацкий назвал наиболее безопасное место для хранения данных
04:35
Происшествия
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом на западе Японии
04:26
Происшествия
Перевернувшийся автобус едва не лишил жизни двух вахтовиков под Хабаровском
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Экспериментальный яблоневый сад впервые расцвел в Крыму

Общество
Экспериментальный яблоневый сад впервые расцвел в Крыму
Пресс-служба Крымского федерального университета  /  Ксения Гасица

Год назад специалисты Крымского федерального университета высадили в почву суперинтенсивный цифровой яблоневый сад, и уже сегодня он дал обильное цветение. В этом сезоне ожидают опытный урожай для оценки качества плодов и потенциала сада, рассказали в КФУ.

На сегодняшний день на каждом дереве более 50 цветков — это говорит о хорошем потенциале растений, однако из-за их молодости урожай в этом году будет искусственно уменьшаться до 15 яблок на каждом дереве — чтобы дать растениям возможность развиться.

Суперинтенсивный яблоневый сад КФУ впервые расцвел
Пресс-служба Крымского федерального университета  / Ксения Гасица

У сада существует цифровой двойник: туда ученые вносят данные по каждому дереву, таким образом создавая им цифровые паспорта со всей необходимой информацией.

«Мы будем проводить анализ перед каждой контрольной точкой. Сейчас мы внесли данные по количеству цветков, затем увидим, сколько из них получилось завязей, что позволит нам оценить вопрос опыления. После мы поймем, сколько яблок образовалось из оставленных нами завязей. Это позволит узнать потенциал каждого дерева. В будущем цифровизация поможет установить те закономерности, которых сейчас мы не видим», — отметил проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.

Суперинтенсивный яблоневый сад КФУ впервые расцвел
Пресс-служба Крымского федерального университета  / Ксения Гасица

Всего с этого сада планируется получать 40 тонн яблок с гектара, в общей сложности это примерно 400 тонн в год. Уже в следующем году планируется собрать от восьми до десяти тонн яблок с гектара — примерно 30 яблок с дерева.

Сад КФУ является самым большим среди вузов России суперинтенсивным цифровым яблоневым садом, в нем высажено 23 тысячи саженцев самых востребованных сортов: «гала», «рэд делишес» и «гренни смит».

Ранее ФАН рассказывал, какой урожай стоит ожидать в Крыму, учитывая погодные особенности этого года.

крым сад яблоки урожай
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