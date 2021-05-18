Экспериментальный яблоневый сад впервые расцвел в Крыму

Год назад специалисты Крымского федерального университета высадили в почву суперинтенсивный цифровой яблоневый сад, и уже сегодня он дал обильное цветение. В этом сезоне ожидают опытный урожай для оценки качества плодов и потенциала сада, рассказали в КФУ.

На сегодняшний день на каждом дереве более 50 цветков — это говорит о хорошем потенциале растений, однако из-за их молодости урожай в этом году будет искусственно уменьшаться до 15 яблок на каждом дереве — чтобы дать растениям возможность развиться.

Пресс-служба Крымского федерального университета / Ксения Гасица

У сада существует цифровой двойник: туда ученые вносят данные по каждому дереву, таким образом создавая им цифровые паспорта со всей необходимой информацией.

«Мы будем проводить анализ перед каждой контрольной точкой. Сейчас мы внесли данные по количеству цветков, затем увидим, сколько из них получилось завязей, что позволит нам оценить вопрос опыления. После мы поймем, сколько яблок образовалось из оставленных нами завязей. Это позволит узнать потенциал каждого дерева. В будущем цифровизация поможет установить те закономерности, которых сейчас мы не видим», — отметил проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.

Пресс-служба Крымского федерального университета / Ксения Гасица

Всего с этого сада планируется получать 40 тонн яблок с гектара, в общей сложности это примерно 400 тонн в год. Уже в следующем году планируется собрать от восьми до десяти тонн яблок с гектара — примерно 30 яблок с дерева.

Сад КФУ является самым большим среди вузов России суперинтенсивным цифровым яблоневым садом, в нем высажено 23 тысячи саженцев самых востребованных сортов: «гала», «рэд делишес» и «гренни смит».

Ранее ФАН рассказывал, какой урожай стоит ожидать в Крыму, учитывая погодные особенности этого года.