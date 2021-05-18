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18 мая 04:34
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новостей
04:26
Происшествия
Перевернувшийся автобус едва не лишил жизни двух вахтовиков под Хабаровском
04:19
Шоу-бизнес
Борис Корчевников откровенно рассказал о своей экс-супруге
04:00
Общество
Кешбэк за путевки в лагерь можно получить в Приморье
03:57
Происшествия
Пять человек стали жертвами автокатастрофы под Красноярском
03:56
Общество
Врач Тихонова рассказала о правильном использовании кондиционеров
03:45
Общество
Переехавший в Россию англичанин рассказал о первом походе в петербургское кафе
03:41
Общество
Букмекеры считают представительницу Мальты главной фавориткой Евровидения
03:24
Армия
Ударный вертолет Ми-28НМ вооружили новейшими ракетами
03:17
Происшествия
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson под Архангельском
03:10
Общество
Казанского стрелка Галявиева признали склонным к суициду
03:00
Общество
Жители Крыма рассказали, как у них складываются отношения с родственниками с Украины
02:51
Общество
Вильфанд назвал сроки ухода 35-градусной жары из Поволжья и Урала
02:31
Общество
Вдохновляющий молодежь на выбор профессии ресурс появится в России
02:30
Общество
Диетолог Бережная объяснила опасность сочетания горячих напитков и алкоголя
02:21
Происшествия
Взрыв газового баллона привел к смерти двух рабочих в Хабаровском крае
02:20
Общество
Актер Миккельсен оценил идею Голливуда выпустить ремейк «Еще по одной»
02:00
Происшествия
Дорожный конфликт в Твери закончился дракой водителей
02:00
Политика
Аналитик объяснил, почему пять принципов ЕС в диалоге с Россией не возымеют успеха
01:56
Происшествия
Разбившийся вертолет в Архангельской области принадлежал ООО «Малышева»
01:48
Происшествия
Полицейские нашли потерявшегося в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика
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Жители Крыма рассказали, как у них складываются отношения с родственниками с Украины

Общество
Жители Крыма рассказали, как у них складываются отношения с родственниками с Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Из-за событий 2014 года, когда в Киеве произошел государственный переворот, а Крым воссоединился с Россией, отношения между жителями Украины и полуострова начали меняться. Возникшие разногласия привели к тому, что некоторые люди разорвали не только дружеские, но и родственные связи.

Корреспондент ФАН поговорил с жителями полуострова и выяснил, общаются ли они сейчас с родственниками или знакомыми, которые остались на Украине.

«К сожалению, больше половины моих родственников, что живут теперь в соседней стране, не хотят со мной разговаривать, поскольку я голосовал за воссоединение, о чем я им честно признался. После этого они начали меня просто, по сути, оскорблять, не желая ничего слушать, потому что им киевская пропаганда проела все мозги. Из-за этого пришлось оборвать связи с родными дядей и тетей.

При этом другая часть поддержала мое решение, отмечая, что Крым всегда был российским и что это должно было произойти рано или поздно. Об этом говорили всегда и везде, постоянно шутили насчет того, что полуостров только формально принадлежит Украине и все в таком духе. Если не ошибаюсь, даже Владимир Зеленский до 2014 года неоднократно обыгрывал эту ситуацию в юмористических передачах, это все легко найти в интернете», — заявил Алексей Подольев, житель Симферополя.

Жители Крыма рассказали, какие у них сейчас отношения с родственниками на Украине
Pr Scr youtube.com  / 

По словам мужчины, родственники и знакомые все равно периодически приезжают в Крым, в основном на отдых. Конечно, это касается только тех, кто признает российский статус полуострова, другие же, скорее всего, после воссоединения в республике так ни разу и не были.

«На самом деле мы часто говорим на эту тему, обсуждаем прошедшие события, что стало хуже или лучше, в том числе на Украине. Все, кто давно не был в Крыму, постоянно говорят одну и ту же фразу: «Ничего себе, как тут все изменилось». На Украине, как мы понимаем, тоже все изменилось. Только если у нас в лучшую сторону, то у них — в худшую.

Самое интересное, что это признают сами украинцы, рассказывая о том, какое у них сейчас плохое образование, как тяжело с деньгами, о высоких ценах на коммуналку, что власти откровенно дурят народ и многое другое. Здесь же, в Крыму, они видят реальную ситуацию, а не то, что им говорят по телевизору. При этом, когда я тут общаюсь с приезжими украинцами, то часто у них спрашиваю, хотели бы они, чтобы Украина стала частью России?

Около 90% отвечают положительно. Наверное, это на них так Крым влияет, где все строится и развивается, ведь на Украине такого вообще нет. Еще хочу сказать, что у нас тут хорошо относятся ко всем, поэтому у нас так много туристов, в том числе украинских», — подчеркнул собеседник издания.

Жители Крыма рассказали, какие у них сейчас отношения с родственниками на Украине
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Также по этому поводу высказался Дмитрий Шилов, житель Ялты, он приехал в город в 2014 году из Донецкой области. Мужчина сообщил, что тоже разругался со многими украинскими родственниками, но даже не из-за воссоединения Крыма с Россией, а из-за войны в Донбассе.

«Я вообще не понимаю, как кто-то в здравом уме может поддерживать братоубийство, войны? Однако, видимо, здравого там уже давно ничего не осталось, если украинцы жертвуют деньги на убийства людей в Луганске и Донецке. Я лично не хочу иметь ничего общего с таким народом. Что касается возвращения Крыма в состав РФ, то их мнение нас никогда не интересовало, поскольку они уже на примере некогда богатейшей Украины показали, что бывает, если слушать руководство в Киеве и националистов.

Не хочу никого обидеть, но жители Крыма сделали свой выбор, а они — свой, и нам явно дальше не по пути. За Крым я уже давно не переживаю, потому что Россия [нас] всегда защитит, осталось решить только вопрос с Донбассом, чтобы дома перестали гибнуть люди и страдать дети. Я считаю, что это самое страшное во всей сложившейся ситуации», — сказал он.

Вместе с тем Дмитрий Шилов добавил, что у него на Украине остались родственники, с которыми он до сих пор поддерживает связь. При этом уже восемь человек с 2014 года сначала переехали жить в Крым, а затем на материковую часть РФ. По его словам, они аргументировали это тем, что не видят будущего в националистической Украине. 

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что крымчане обеспокоены экологическим состоянием Днепра на Украине.

россия украина крым война в донбассе
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