Жители Крыма рассказали, как у них складываются отношения с родственниками с Украины

Из-за событий 2014 года, когда в Киеве произошел государственный переворот, а Крым воссоединился с Россией, отношения между жителями Украины и полуострова начали меняться. Возникшие разногласия привели к тому, что некоторые люди разорвали не только дружеские, но и родственные связи.

Корреспондент ФАН поговорил с жителями полуострова и выяснил, общаются ли они сейчас с родственниками или знакомыми, которые остались на Украине.

«К сожалению, больше половины моих родственников, что живут теперь в соседней стране, не хотят со мной разговаривать, поскольку я голосовал за воссоединение, о чем я им честно признался. После этого они начали меня просто, по сути, оскорблять, не желая ничего слушать, потому что им киевская пропаганда проела все мозги. Из-за этого пришлось оборвать связи с родными дядей и тетей. При этом другая часть поддержала мое решение, отмечая, что Крым всегда был российским и что это должно было произойти рано или поздно. Об этом говорили всегда и везде, постоянно шутили насчет того, что полуостров только формально принадлежит Украине и все в таком духе. Если не ошибаюсь, даже Владимир Зеленский до 2014 года неоднократно обыгрывал эту ситуацию в юмористических передачах, это все легко найти в интернете», — заявил Алексей Подольев, житель Симферополя.

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По словам мужчины, родственники и знакомые все равно периодически приезжают в Крым, в основном на отдых. Конечно, это касается только тех, кто признает российский статус полуострова, другие же, скорее всего, после воссоединения в республике так ни разу и не были.

«На самом деле мы часто говорим на эту тему, обсуждаем прошедшие события, что стало хуже или лучше, в том числе на Украине. Все, кто давно не был в Крыму, постоянно говорят одну и ту же фразу: «Ничего себе, как тут все изменилось». На Украине, как мы понимаем, тоже все изменилось. Только если у нас в лучшую сторону, то у них — в худшую. Самое интересное, что это признают сами украинцы, рассказывая о том, какое у них сейчас плохое образование, как тяжело с деньгами, о высоких ценах на коммуналку, что власти откровенно дурят народ и многое другое. Здесь же, в Крыму, они видят реальную ситуацию, а не то, что им говорят по телевизору. При этом, когда я тут общаюсь с приезжими украинцами, то часто у них спрашиваю, хотели бы они, чтобы Украина стала частью России? Около 90% отвечают положительно. Наверное, это на них так Крым влияет, где все строится и развивается, ведь на Украине такого вообще нет. Еще хочу сказать, что у нас тут хорошо относятся ко всем, поэтому у нас так много туристов, в том числе украинских», — подчеркнул собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Также по этому поводу высказался Дмитрий Шилов, житель Ялты, он приехал в город в 2014 году из Донецкой области. Мужчина сообщил, что тоже разругался со многими украинскими родственниками, но даже не из-за воссоединения Крыма с Россией, а из-за войны в Донбассе.

«Я вообще не понимаю, как кто-то в здравом уме может поддерживать братоубийство, войны? Однако, видимо, здравого там уже давно ничего не осталось, если украинцы жертвуют деньги на убийства людей в Луганске и Донецке. Я лично не хочу иметь ничего общего с таким народом. Что касается возвращения Крыма в состав РФ, то их мнение нас никогда не интересовало, поскольку они уже на примере некогда богатейшей Украины показали, что бывает, если слушать руководство в Киеве и националистов. Не хочу никого обидеть, но жители Крыма сделали свой выбор, а они — свой, и нам явно дальше не по пути. За Крым я уже давно не переживаю, потому что Россия [нас] всегда защитит, осталось решить только вопрос с Донбассом, чтобы дома перестали гибнуть люди и страдать дети. Я считаю, что это самое страшное во всей сложившейся ситуации», — сказал он.

Вместе с тем Дмитрий Шилов добавил, что у него на Украине остались родственники, с которыми он до сих пор поддерживает связь. При этом уже восемь человек с 2014 года сначала переехали жить в Крым, а затем на материковую часть РФ. По его словам, они аргументировали это тем, что не видят будущего в националистической Украине.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что крымчане обеспокоены экологическим состоянием Днепра на Украине.