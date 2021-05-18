Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца

Сестра милосердия из немецкого дома престарелых обратилась в соцсетях к жителям Севастополя с необычной просьбой о помощи. Она рассказала, что ищет захоронение солдата, который погиб под Севастополем в 1941 году.

«У нас проживает женщина, отец которой погиб 18.10.1941 года в Севастополе. Она родилась 31.12.1941 года и никогда не видела отца. Сейчас она — глубокий инвалид. Ее отец похоронен в Севастополе, у нее есть очень маленькая и старая фотография его могилы», — написала Юлия Диринг в социальных сетях.

Она попросила местных жителей об услуге: найти и сфотографировать кладбище, возможно, и могилу бывшего солдата немецко-фашистской армии. Корреспондент ФАН связался с сестрой милосердия и узнал, откликнулись ли севастопольцы на эту просьбу.

«Нам в течение нескольких дней написало много человек. Кто-то давал ссылки из интернета, кто-то даже сам поехал на предполагаемое место и снимал оттуда на телефон. Мы благодарны всем, кто откликнулся. Было важно постараться выполнить одну из последних просьб нашей подопечной», — рассказала ФАН Юлия Диринг.

Владимир Панов / из личного архива

Интересно, что многие севастопольцы с пониманием отнеслись к такой просьбе. Однако местные жители все еще помнят зверства нацистов в годы Великой Отечественной войны.

«Как бы мы ни относились к немецким солдатам, это дает возможность нынешним и будущим потомкам немецких солдат хотя бы отдаленно оценить своими глазами масштабы потерь в той войне. Это в интересах обоих народов — помнить, чтобы никогда не повторять», — рассказал ФАН житель Севастополя Сергей Дущенко.

Он рассказал, как на повторном открытии в 1998 году в Севастополе английского кладбища времен Крымской войны начальник штаба обороны Великобритании генерал Генри Гетри сказал, что «мемориалы и памятники существуют не для того, чтобы праздновать годовщины битв, а с целью напоминать потомкам, сколько жизней уносят кровавые события, и не допускать их впредь».

Ранее ФАН показал, в какой разрухе оказался Севастополь после немецких бомбежек в Великую Отечественную войну.