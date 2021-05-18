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18 мая 01:31
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новостей
01:21
Шоу-бизнес
Обладательница «Грэмми» Ариана Гранде тайно вышла замуж за риелтора
01:10
Экономика
Норматив стоимости жилья может вырасти на 13% в России
01:00
Общество
Проблему с водой в Алуште намерены решить в ближайшую неделю
00:51
Происшествия
Чемпион мира по вертолетному спорту погиб при крушении Robinson под Архангельском
00:37
Шоу-бизнес
«Очень мерзко и неприятно»: Борисова рассказала о домогательствах руководителя
00:35
Происшествия
Разбившийся под Архангельском вертолет не имел разрешения на полет
00:14
Общество
Диетолог Шмелева дала советы по восполнению водного баланса в жару
00:02
Общество
Отдыху быть: топ-5 бюджетных стран, которые открыты для россиян
23:52
Происшествия
Установлены личности пассажиров вертолета, который упал под Архангельском
23:46
Происшествия
Стали известны предварительные причины крушения вертолета под Архангельском
23:38
Происшествия
Пропавшие в результате крушения вертолета туристы оказались москвичами
23:33
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета под Архангельском
23:32
Происшествия
Спасатели ищут четвертого пассажира упавшего вертолета в Архангельской области
23:30
Происшествия
Шестилетний ребенок пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде
23:21
Происшествия
Потерпевший крушение в Архангельской области вертолет Robinson был частным
23:05
Происшествия
Пожилая жительница Твери выпала из окна квартиры на четвертом этаже
23:00
Общество
Как и когда появилась цветная фотография
22:57
Политика
Белов озвучил у Скабеевой опасения Украины о реакции РФ на дело Медведчука
22:49
Политика
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Проблему с водой в Алуште намерены решить в ближайшую неделю

Общество
Проблему с водой в Алуште намерены решить в ближайшую неделю
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Алушта, 17 мая. Проблему в Алуште собираются решить путем подачи воды из нескольких ялтинских водохранилищ. На данный момент алуштинский регион питает Изобильненское водохранилище, имеющее 2,58 млн кубов полезного объема воды, а также за счет альтернативных источников — водопадов и рек, которые наполнились после таяния снега и дождей.

«Алушту питаем за счет воды из водохранилища и альтернативных источников. Третью часть воды мы берем из водохранилища и две третьих — из водопадов, каптажей и так далее», — сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РК Максим Новик.

Новик сообщил, что из всех городов Крыма на данный момент только Алушта вызывает опасения, но решение этой проблемы намечено на эту неделю.

Приток в Изобильненское водохранилище за неделю составил 53 тыс. кубов при расходе в 25 тыс. кубов. В то же время полезный объем воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах Ялты составляет 15 млн кубометров воды, а приток за неделю составил 363 тыс. кубов, расход — 299 тыс. кубов.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Крыму посчитали ущерб от водной блокады Украины.

крым алушта водообеспечение
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