Проблему с водой в Алуште намерены решить в ближайшую неделю

Алушта, 17 мая. Проблему в Алуште собираются решить путем подачи воды из нескольких ялтинских водохранилищ. На данный момент алуштинский регион питает Изобильненское водохранилище, имеющее 2,58 млн кубов полезного объема воды, а также за счет альтернативных источников — водопадов и рек, которые наполнились после таяния снега и дождей.

«Алушту питаем за счет воды из водохранилища и альтернативных источников. Третью часть воды мы берем из водохранилища и две третьих — из водопадов, каптажей и так далее», — сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РК Максим Новик.

Новик сообщил, что из всех городов Крыма на данный момент только Алушта вызывает опасения, но решение этой проблемы намечено на эту неделю.

Приток в Изобильненское водохранилище за неделю составил 53 тыс. кубов при расходе в 25 тыс. кубов. В то же время полезный объем воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах Ялты составляет 15 млн кубометров воды, а приток за неделю составил 363 тыс. кубов, расход — 299 тыс. кубов.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Крыму посчитали ущерб от водной блокады Украины.