Крым накрыло ливнями: град размером с куриное яйцо разбил машины

Симферополь, 17 мая. Крым накрыло непогодой — жители региона публикуют в соцсетях фото и видео града размером с яйцо и его последствий. Пользователи призывают накрывать автомобили чем-то, чтобы избежать повреждений, так как некоторые машины уже пострадали, и сохранять бдительность на дорогах. Также из-за непогоды возникли проблемы с вылетом и посадкой самолетов, однако на данный момент ситуация в аэропорту крымской столицы стабильна. Град прошел в Симферополе, Севастополе и прилегающих районах.

«Еще классик говорил: люблю грозу в начале мая», — пишет Алексей Белоусов.

МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение из-за прохождения холодного фронтального раздела, в связи с которым в регионе проходят ливни, грозы, град, возможен шквальный ветер. Также небезопасно находиться в прибрежной зоне и на пирсах.

Prt Scr vk.com / ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ЖЕСТЬ. КРЫМ

Крымчане беспокоятся, что непогода может негативно отразиться на фруктовых и овощных культурах, что впоследствии может вызвать повышение цен.

По данным Gismeteo, сегодня сильные ливни ожидаются в Евпатории и Феодосии. В Алуште, Ялте и Керчи прогнозируются небольшие дожди. Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Ялте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.