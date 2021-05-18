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18 мая 09:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:09
Россия
Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка покажут в «Патриоте»
09:07
Общество
Врач Тяжельников рекомендовал утолять летом жажду теплой водой и компотом
09:05
Наука
Столетний водяной клапан Николы Теслы может быть использован в 2021 году
09:05
Технологии
Ученые РФ создали особый преобразователь электроэнергии для космических аппаратов
09:02
Общество
Адвокат Зуй перечислила возможные ситуации для оспаривания завещания в суде
09:00
Общество
Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР
08:58
Происшествия
Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье
08:54
Общество
Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»
08:53
Общество
Постоянный звон в ушах может говорить о серьезных заболеваниях
08:50
Происшествия
Житель Ульяновской области зарезал гостя после пьянки и поджег дом
08:48
Общество
Саратовский министр здравоохранения объяснил, почему зарабатывает так много
08:48
Происшествия
Уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП завели в Красноярском крае
08:47
Происшествия
Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде
08:45
Общество
Участница Евровидения от России рассказала о карантине в Роттердаме
08:44
Общество
Взыскание долгов в России — наведен ли порядок, расскажут в «Патриоте»
08:42
Экономика
Финляндия сократила импорт нефти РФ из-за перехода на «зеленую» энергетику
08:41
Общество
В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом
08:37
Происшествия
Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском
08:33
Общество
Российское мороженое завоевало сердца китайцев благодаря Путину
08:33
Политика
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Специалист объяснил, почему «ПриватБанк» вдруг вспомнил о долгах перед крымчанами

Общество
Специалист объяснил, почему «ПриватБанк» вдруг вспомнил о долгах перед крымчанами
ТАСС  /  Новодережкин Антон

Украинский «ПриватБанк» заявил о том, что после воссоединения Крыма с Россией жителям полуострова были возвращены депозиты в размере 750 миллионов гривен. При этом в заявлении сказано, что выплаты были произведены на основе судебных решений, несмотря на передачу обязательств по выплатам депозитов третьим лицам.

Кроме того, представители финансовой структуры заявляют, что на конец 2020 года «ПриватБанк» имел условное обязательство в размере 5,72 миллиарда гривен (что составляет 15,3 миллиарда рублей). Данные обязательства связаны с прекращением деятельности банка в Крыму, они являются непогашенной суммой счетов клиентов в Крыму при остановке операций.

ФАН обратился за комментарием по этому вопросу к председателю комитета Госсовета РК по законодательству Сергею Трофимову, который пояснил спонтанную обеспокоенность главного банка Украины судьбой крымских вкладчиков.

«Скорее всего, это переживания отдельных представителей «ПриватБанка» о том, что им будут предъявлены соответствующие претензии. Исходя из объемов, которые они заявили, это мизерная часть от объемов депозитов, которые они вывезли с территории Республики Крым. Скорее всего, это были непосредственно решения по лицам, которые проживают фактически на материковой части Украины на момент 2014 года, и в отношении данных обязательств были приняты соответствующие решения. То есть эти заявления к лицам, постоянно реально проживавшим на территории Республики Крым и города Севастополя на март 2014 года, никакого отношения не имеют», — заявил Трофимов.

Он также напомнил, что сумма обязательств украинских банков перед физическими лицами, проживающими на территории Республики Крым, составляет около 1 миллиарда долларов. Подавляющее число обязательств по депозитам — это как раз таки обязательства «ПриватБанка». При этом Фондом защиты вкладчиков России крымчанам уже было выплачено более 30 миллиардов рублей в счет погашения этих долгов.

Ранее ФАН рассказывал, кто и по каким правилам вправе требовать с крымчан возвращения украинских кредитов.

крым долги приватбанк
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Все новости / Общество / Специалист объяснил, почему «ПриватБанк» вдруг вспомнил о долгах перед крымчанами
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