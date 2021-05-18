Специалист объяснил, почему «ПриватБанк» вдруг вспомнил о долгах перед крымчанами

Украинский «ПриватБанк» заявил о том, что после воссоединения Крыма с Россией жителям полуострова были возвращены депозиты в размере 750 миллионов гривен. При этом в заявлении сказано, что выплаты были произведены на основе судебных решений, несмотря на передачу обязательств по выплатам депозитов третьим лицам.

Кроме того, представители финансовой структуры заявляют, что на конец 2020 года «ПриватБанк» имел условное обязательство в размере 5,72 миллиарда гривен (что составляет 15,3 миллиарда рублей). Данные обязательства связаны с прекращением деятельности банка в Крыму, они являются непогашенной суммой счетов клиентов в Крыму при остановке операций.

ФАН обратился за комментарием по этому вопросу к председателю комитета Госсовета РК по законодательству Сергею Трофимову, который пояснил спонтанную обеспокоенность главного банка Украины судьбой крымских вкладчиков.

«Скорее всего, это переживания отдельных представителей «ПриватБанка» о том, что им будут предъявлены соответствующие претензии. Исходя из объемов, которые они заявили, это мизерная часть от объемов депозитов, которые они вывезли с территории Республики Крым. Скорее всего, это были непосредственно решения по лицам, которые проживают фактически на материковой части Украины на момент 2014 года, и в отношении данных обязательств были приняты соответствующие решения. То есть эти заявления к лицам, постоянно реально проживавшим на территории Республики Крым и города Севастополя на март 2014 года, никакого отношения не имеют», — заявил Трофимов.

Он также напомнил, что сумма обязательств украинских банков перед физическими лицами, проживающими на территории Республики Крым, составляет около 1 миллиарда долларов. Подавляющее число обязательств по депозитам — это как раз таки обязательства «ПриватБанка». При этом Фондом защиты вкладчиков России крымчанам уже было выплачено более 30 миллиардов рублей в счет погашения этих долгов.

Ранее ФАН рассказывал, кто и по каким правилам вправе требовать с крымчан возвращения украинских кредитов.