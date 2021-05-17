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17 мая 05:46
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новостей
05:43
Общество
Опрос зафиксировал неготовность российских граждан к отключению интернета
05:41
Общество
Тигрицу Санду выпустили на волю из реабилитационного центра в Приморском крае
05:33
Общество
Диетолог Филиппова развеяла миф о влиянии имбиря на похудение
05:30
Общество
Необычное предложение руки и сердца создало большую пробку на Сахалине
05:28
Экономика
Российские финансисты назвали альтернативу доллару
05:26
Общество
Сборы блокбастера Бекмамбетова «Девятаев» превысили 1 млн долларов
05:23
Общество
Режиссер «Мстителей: Финал» пожаловался на ежедневные угрозы от фанатов DC
05:22
Общество
Вильфанд спрогнозировал «опасное» солнце в ряде регионов РФ в ближайшие дни
05:20
Происшествия
Сбитый на «зебре» школьник в Южно-Сахалинске находится в реанимации
05:03
Происшествия
Мощное землетрясение зарегистрировано на северо-востоке Ирана
05:00
Общество
Местные жители рассказали, где найти один из лучших пляжей на побережье Севастополя
04:59
Общество
Британка подхватила на вечеринке инфекцию и лишилась ноги
04:58
Общество
Врачи США поделились секретами быстрого засыпания
04:42
Политика
WP: Запад отвернется от Украины из-за возможной военной агрессии Киева
04:41
Общество
Косточки абрикоса и персика могут нести смертельную угрозу для детей
04:35
Общество
Три человека пострадали при пожаре на площади 100 «квадратов» в Приморье
04:25
Армия
Россия может продолжить строительство серии атомных субмарин «Борей»
04:24
Политика
Жириновский заявил о девственной чистоте ЛДПР
04:13
Спорт
Гол вратаря Алиссона помог «Ливерпулю» вырвать победу на последних минутах матча
04:07
Спорт
Футболистки «Барселоны» впервые в истории выиграли женскую Лигу чемпионов
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Местные жители рассказали, где найти один из лучших пляжей на побережье Севастополя

Общество
Местные жители рассказали, где найти один из лучших пляжей на побережье Севастополя
Федеральное агентство новостей  /  Елена Алексеенкова

Учкуевка, по признанию местных жителей, ― один из лучших пляжей и парков рядом с Севастополем. Когда-то старый парк больше напоминал запущенную лесополосу, сегодня же здесь новое современное парковое пространство почти в 30 гектар с гамаками, детскими площадками, игровыми зонами и даже территорией для выгула питомцев.

Парк Учкуевка

Самокаты большие, маленькие, электро- и обычные... Учкуевку вполне можно назвать парком самокатов, так их здесь много! Прокат стоит 450 рублей/час, 250 рублей ― за полчаса. Несмотря на значительный уклон, ступенек почти нет, а по широким дорожкам можно попасть в любой уголок парка: на роликах, велосипеде, скутере и другом мелкоколесном транспорте, набравшем популярность в последние годы.

В первую очередь дети едут к скейт-паркам. Их здесь два. На одном совершают обкатку новички, а на втором, большом, гоняют уже все — от мала до велика. Аналогов им в Крыму нет, уверенно заявляют скейтеры, при этом место безопасно даже для детей.

Местные жители рассказали, где найти один из лучших пляжей на побережье Севастополя
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

Вдоволь накатавшись, ребятишки отправляются на детские площадки. Их здесь много, но особенно популярна большая трехуровневая, на которой находят занятие дети всех возрастов. Здесь для них столько всевозможных каруселей, горок, качелей, турников, тренажеров, что многие даже теряются от разнообразия. По периметру есть горки для самокатов.

«Не так давно мы ездили сюда отдыхать с друзьями в палатках, это была обыкновенная поляна, кемпинг. Его не узнать теперь, разве что по высоким деревьям внизу парка, да по пляжу, который совсем не изменился», — рассказывает Анна из Симферополя.

Есть в Учкуевке даже сцена и места для зрителей, выполненные в виде амфитеатра. Большая территория отдана под беседки и столики с лавочками, где можно комфортно перекусить и спрятаться под навесом от солнца. Кафе и магазинов нет, зато есть туалетные биобудки, которые совершенно не вписывающиеся в футуристический облик парка.

Местные жители рассказали, где найти один из лучших пляжей на побережье Севастополя
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

Пляж Учкуевка

Из несомненных плюсов местные жители и туристы отмечают песчаный пляж и чистое море. Кроме того, на пляже довольно чисто, так как здесь убирают. Для отдыха есть лежаки, кабинки для переодевания, туалеты, душ, навесы. А для тех, кто привык отдыхать на своих ковриках в целях экономии, также довольно много места, так как пляж широкий.

Из минусов в первую очередь стоит назвать труднодоступность: до пляжа нужно ехать либо на машине, либо общественным транспортом, либо же на катере из Артбухты по цене общественного транспорта.

Парк открыли в декабре 2019 года. Автор проекта — московское архитектурное бюро Wowhaus. Строительство обошлось в 700 млн рублей, выделенных мэрией Москвы. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на сегодняшний день Учкуевка ― это лучший парк в городе.

Ранее ФАН рассказывал, что исторический облик Севастополя уничтожают современная тяга и любовь к пластику.

крым севастополь туризм отдых пляж учкуевка
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Все новости / Общество / Местные жители рассказали, где найти один из лучших пляжей на побережье Севастополя
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