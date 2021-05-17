Местные жители рассказали, где найти один из лучших пляжей на побережье Севастополя

Учкуевка, по признанию местных жителей, ― один из лучших пляжей и парков рядом с Севастополем. Когда-то старый парк больше напоминал запущенную лесополосу, сегодня же здесь новое современное парковое пространство почти в 30 гектар с гамаками, детскими площадками, игровыми зонами и даже территорией для выгула питомцев.

Парк Учкуевка

Самокаты большие, маленькие, электро- и обычные... Учкуевку вполне можно назвать парком самокатов, так их здесь много! Прокат стоит 450 рублей/час, 250 рублей ― за полчаса. Несмотря на значительный уклон, ступенек почти нет, а по широким дорожкам можно попасть в любой уголок парка: на роликах, велосипеде, скутере и другом мелкоколесном транспорте, набравшем популярность в последние годы.

В первую очередь дети едут к скейт-паркам. Их здесь два. На одном совершают обкатку новички, а на втором, большом, гоняют уже все — от мала до велика. Аналогов им в Крыму нет, уверенно заявляют скейтеры, при этом место безопасно даже для детей.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Вдоволь накатавшись, ребятишки отправляются на детские площадки. Их здесь много, но особенно популярна большая трехуровневая, на которой находят занятие дети всех возрастов. Здесь для них столько всевозможных каруселей, горок, качелей, турников, тренажеров, что многие даже теряются от разнообразия. По периметру есть горки для самокатов.

«Не так давно мы ездили сюда отдыхать с друзьями в палатках, это была обыкновенная поляна, кемпинг. Его не узнать теперь, разве что по высоким деревьям внизу парка, да по пляжу, который совсем не изменился», — рассказывает Анна из Симферополя.

Есть в Учкуевке даже сцена и места для зрителей, выполненные в виде амфитеатра. Большая территория отдана под беседки и столики с лавочками, где можно комфортно перекусить и спрятаться под навесом от солнца. Кафе и магазинов нет, зато есть туалетные биобудки, которые совершенно не вписывающиеся в футуристический облик парка.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Пляж Учкуевка

Из несомненных плюсов местные жители и туристы отмечают песчаный пляж и чистое море. Кроме того, на пляже довольно чисто, так как здесь убирают. Для отдыха есть лежаки, кабинки для переодевания, туалеты, душ, навесы. А для тех, кто привык отдыхать на своих ковриках в целях экономии, также довольно много места, так как пляж широкий.

Из минусов в первую очередь стоит назвать труднодоступность: до пляжа нужно ехать либо на машине, либо общественным транспортом, либо же на катере из Артбухты по цене общественного транспорта.

Парк открыли в декабре 2019 года. Автор проекта — московское архитектурное бюро Wowhaus. Строительство обошлось в 700 млн рублей, выделенных мэрией Москвы. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на сегодняшний день Учкуевка ― это лучший парк в городе.

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