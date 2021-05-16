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16 мая 19:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
18:42
Происшествия
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«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей

Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
instagram.com  /  @razvozhaev.m

«Больше чем музей!» ― под таким девизом в Севастополе прошла ежегодная акция «Ночь музеев». Интерактивные программы и выставки для жителей города подготовили семь музеев города. Все они разработали разнообразную и дополняющую друг друга программу, которая позволила севастопольцам и гостям города посетить разные площадки и посмотреть представления и ночные шоу. Вход во все музеи был бесплатным.

В небольшом выставочном зале Севастопольского художественного музея имени М. П. Крошицкого показали работы известного художника-мариниста Ивана Айвазовского, полотно баталиста Франческо Казановы, а также картины итальянских художников Серебряного века.

«Городским музеям удалось создать настоящий праздник для севастопольцев. На мероприятия «Ночь музеев» пришли более 40 тысяч человек!» — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев у себя в соцсети.

«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
instagram.com  / @razvozhaev.m

Углубиться в изучение военной истории города предложили Военно-исторический музей Черноморского флота, Музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея», а также объекты Музея героической обороны и освобождения Севастополя. В последнем посетителей удивляли особенным экскурсионным маршрутом: он проходил под предметным планом панорамы Рубо. На незакрашенной части панорамы можно рассмотреть небольшие записки, оставленные во время восстановления полотна в послевоенные годы.

«Мы смогли посмотреть на полотно панорамы буквально «из-под земли», прочитать записи художников, работавших над картиной. А о самом дне битвы за Севастополь, изображенном на холсте, нам рассказали участники тех самых событий», — поведал посетитель выставки севастопольский фотограф Юрий Югансон.

Больше всего посетителей в эту ночь собрал Херсонес. Полюбоваться на волшебную подсветку древнего городища, музыкальное шоу и выставку доисторических ювелирных украшений собралось более 12 тысяч зрителей.

«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
instagram.com  / @razvozhaev.m

«В Античной экспозиции наши гости смогли ознакомиться с уникальными античными геммами. Эти экспонаты мы представили именно в рамках акции «Ночь музеев», они впервые предстали перед посетителями музея», — рассказала директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова.

В театре, который во времена древних греков был ареной, для зрителей выступали известные оперные исполнители, музыканты и танцоры. В Итальянском дворике Херсонеса звучала классическая музыка, а в Византийском зале музея показали золотые украшения, изготовленные античными мастерами и найденные на территории города и хоры (сельскохозяйственная округа древнегреческого полиса. — Прим. ФАН) за долгую историю раскопок.

Рассвет самым стойким любителям прекрасного предложили встретить над Константиновским равелином — артиллерийской батареей, построенной в середине XIX века. Оттуда открывается один из самых широких и красивых видов на Севастополь.

Ранее ФАН рассказывал, что в Севастополь привезли военные трофеи из Сирии.

крым севастополь туризм херсонес ночь музеев
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