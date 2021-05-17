Ханский дворец и не только: чем может удивить Бахчисарай

Удивительный город Бахчисарай. Несмотря на отсутствие моря и пляжей, он ежегодно привлекает тысячи туристов своей аутентичной архитектурой, богатой историей и уютной атмосферой. Многие крымчане и отдыхающие, побывав в Бахчисарае, называют его местом силы. Сегодня ФАН расскажет, за что туристы так любят Бахчисарай и с чего начать знакомство с этим городом.

Ханский дворец ― жемчужина крымско-татарской культуры. Единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Аналог рая на земле для ханов и их семей. Его начали возводить в XVI веке, с тех пор чего он только не пережил ― ханы сменяли друг друга, дворец перестраивался, реставрировался, Бахчисарай разрастался.

Этот дворец без преувеличения можно назвать произведением искусства, создание которого растянулось на долгие годы: каждый хан считал своим долгом привнести что-то новое. Так, после Сахиба I Гирея остались Большая ханская мечеть и бани, Ислям III оставил зал Дивана, Бахадыр I ― зал для официальных приемов, Каплан I ― Золотой фонтан, Селямет II ― Летнюю беседку, а Кырым Гирей ― Фонтан слез и мавзолей-дюрбе.

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С тех пор дворец пережил множество перестроек и реставраций. Сейчас он является объектом культурного наследия федерального значения, который можно посетить в составе экскурсионной группы или самостоятельно; цены варьируются в зависимости от экскурсионного маршрута.

«Очень атмосферное место! Его аскетичность, старинные барельефы и мозаика замечательно передают дух времени. Особенно радует бережное отношение персонала к своему музею. Они его часть и его гордость. Радует, что есть такие люди. Отличное место ― одна из визитных карточек Крыма! Советую», ― пишет в Сети Николай Коваленко.

Но не одним Ханским дворцом славится Бахчисарай ― в его окрестностях есть множество уникальных пещерных городов. Например, Чуфут-Кале ― первая столица Крымского ханства, служившая неприступной крепостью еще задолго до Золотой Орды. Историки относят его появление к V–VI векам. Или пещерный город Эски-Кермен, в котором в период расцвета проживало более 2 тыс. человек. Или же Мангуп-Кале ― самый большой пещерный город в Крыму. К сожалению, большинство построек в этих местах не дошли до наших дней, но они до сих пор привлекают туристов необычными формами, историей и восхитительными видами на долину.

Также в Бахчисарайском районе есть уютные места для семейного отдыха, например, Марсианское и Мангупское озера. Они оборудованы беседками, гамаками и местами для разведения костра, а вода в озерах настолько чистая и приятная в теплое время года, что устоять перед соблазном искупаться невозможно.

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