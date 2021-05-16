Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте

Ялта, 16 мая. Днем 16 мая в Ялте случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легковушки.

Как сообщили очевидцы, водитель и пассажир мотоцикла живы (парень и девушка), однако состояние водителя легковушки («Шкода») пока неизвестно. На место аварии приехали два автомобиля скорой помощи, а также специалисты ГИБДД.

Тем временем в пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что сейчас полиция проводит проверку.

В комментариях к сообщению уже разразился серьезный спор. Одни уверены, что водители легковых авто не уважают мопедистов и не считают их полноценными участниками дорожного движения, поэтому часто не уступают им или игнорируют. Другие же уверены, что сами водители мопедов нередко нарушают ПДД, превышают скорость, что и становится причиной аварий.

Ранее ФАН сообщал, что курорты Крыма начали утопать в пробках из-за огромного наплыва туристов на личных авто. Местные жители предлагают закрыть въезд в Ялту иногородним машинам.