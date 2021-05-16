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13:01
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Виновником конфликта с полицией в Дагестане стал брат обвиняемого в наезде на инспектора
13:01
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева в 59 лет похвасталась подтянутой фигурой в купальнике
13:01
Общество
Переселенец купил участок на границе в США для пропуска других мигрантов
13:00
Весь мир
США, Франция и Япония проводят военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
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Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте

  /   Обновлено: 16 мая 2021 13:01
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
Pr Scr vk.com  /  Автопартнер Крым Севастополь ДТП

Ялта, 16 мая. Днем 16 мая в Ялте случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легковушки.

Как сообщили очевидцы, водитель и пассажир мотоцикла живы (парень и девушка), однако состояние водителя легковушки («Шкода») пока неизвестно. На место аварии приехали два автомобиля скорой помощи, а также специалисты ГИБДД.

Тем временем в пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что сейчас полиция проводит проверку.

В комментариях к сообщению уже разразился серьезный спор. Одни уверены, что водители легковых авто не уважают мопедистов и не считают их полноценными участниками дорожного движения, поэтому часто не уступают им или игнорируют. Другие же уверены, что сами водители мопедов нередко нарушают ПДД, превышают скорость, что и становится причиной аварий.

Ранее ФАН сообщал, что курорты Крыма начали утопать в пробках из-за огромного наплыва туристов на личных авто. Местные жители предлагают закрыть въезд в Ялту иногородним машинам.

дтп крым ялта
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