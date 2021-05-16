Дикие животные в Крыму стали чаще выходить к людям, представляя собой опасность

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 мая 13:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:01
Происшествия
Виновником конфликта с полицией в Дагестане стал брат обвиняемого в наезде на инспектора
13:01
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева в 59 лет похвасталась подтянутой фигурой в купальнике
13:01
Общество
Переселенец купил участок на границе в США для пропуска других мигрантов
13:00
Весь мир
США, Франция и Япония проводят военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
Все новости
16 мая 13:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:01
Происшествия
Виновником конфликта с полицией в Дагестане стал брат обвиняемого в наезде на инспектора
13:01
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева в 59 лет похвасталась подтянутой фигурой в купальнике
13:01
Общество
Переселенец купил участок на границе в США для пропуска других мигрантов
13:00
Весь мир
США, Франция и Япония проводят военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
Все новости

Дикие животные в Крыму стали чаще выходить к людям, представляя собой опасность

Общество
Дикие животные в Крыму стали чаще выходить к людям, представляя собой опасность
pixabay.com  / 

Дикие животные в Крыму стали чаще выходить к людям. В последнее время появляется множество видеороликов, как лисы, кабаны или косули забегают в населенные пункты, иногда и в поисках еды.

Встретить диких животных можно и во время прогулки в лесу. Порой люди пытаются подойти к зверю ближе, если он не кажется опасным, и попробовать его не только сфотографировать, но и чем-нибудь угостить. В Сети недавно появилось видео, на котором жители Крыма кормят маленьких лисят, однако делать это категорически запрещено по ряду причин.

Более подробно об этом ФАН рассказала специалист Всемирного фонда дикой природы и эксперт рынка экзотических животных Наталья Дронова. По ее словам, дикие животные, в особенности молодые лисята, могут идти за человеком просто из-за любопытства.

«Кормить диких животных не надо, потому что это меняет их поведение, они становятся зависимыми от человека, особенно если это происходит где-то на дачных участках. В таком случае лисята и другие животные потом стремятся к человеку, попадают под машины, во всякие неприятности с людьми, которым они могут не понравиться, из-за чего те могут попытаться их убить.

Поэтому дикие животные должны жить в лесу. Человек не должен их трогать. Если же он и встретил кого-то, то может попробовать на дальнем расстоянии сфотографировать, но ни приближаться, ни ловить, ни кормить [животное] не стоит, потому что этим нарушается баланс в природе. Не надо диких животных приучать к человеку», — заявила собеседница издания.

Наталья Дронова привела пример, к чему может привести кормление человеком диких животных. Реальная проблема возникла в Арктике, да и в целом на Севере, где люди начали давать еду белым медведям и медвежатам. Сейчас даже ставится вопрос, чтобы каким-то образом законодательно закрепить запрет на их кормление, потому что животные сидят рядом с метеостанциями или другими местами, где находятся люди, и ждут, когда человек вынесет еду.

«Это приводит к тому, что животные сидят на этих помойках, где есть еда. В результате приходиться их изымать, поскольку прикормленные людьми медвежата потом отказываются сами охотиться, поэтому их надо куда-то пристраивать, например, в зоопарк, но это очень тяжело и дорогостояще.

А все это по вине человека, который, по сути, просто ради своего развлечения начинает подкармливать диких животных. Пример про белых медведей самый яркий, но его можно перенести и на любых других животных», — подчеркнула специалист.

Также Наталья Дронова добавила, что дикие животные приспособлены к тому, чтобы добывать самостоятельно себе пропитание, и человек не должен в это вмешиваться. По словам собеседницы Федерального агентства новостей, в зимний период можно организовывать кормушки для птиц. Пернатые находят их сами, поэтому такой вид кормления им не вредит. А вот диким животным давать еду точно не стоит. Если им нужна помощь, то следует обратиться в природоохранные организации.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что появилось видео, как лиса из Приморска вывела детенышей погреться на весеннем солнце.

крым дикие животные
Комментировать
Самое популярное
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 190884 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 181639 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 69169 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 66021 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Общество 39035 13 мая 2021
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Все новости / Общество / Дикие животные в Крыму стали чаще выходить к людям, представляя собой опасность
Рейтинг@Mail.ru