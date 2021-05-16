Дикие животные в Крыму стали чаще выходить к людям, представляя собой опасность

Дикие животные в Крыму стали чаще выходить к людям. В последнее время появляется множество видеороликов, как лисы, кабаны или косули забегают в населенные пункты, иногда и в поисках еды.

Встретить диких животных можно и во время прогулки в лесу. Порой люди пытаются подойти к зверю ближе, если он не кажется опасным, и попробовать его не только сфотографировать, но и чем-нибудь угостить. В Сети недавно появилось видео, на котором жители Крыма кормят маленьких лисят, однако делать это категорически запрещено по ряду причин.

Более подробно об этом ФАН рассказала специалист Всемирного фонда дикой природы и эксперт рынка экзотических животных Наталья Дронова. По ее словам, дикие животные, в особенности молодые лисята, могут идти за человеком просто из-за любопытства.

«Кормить диких животных не надо, потому что это меняет их поведение, они становятся зависимыми от человека, особенно если это происходит где-то на дачных участках. В таком случае лисята и другие животные потом стремятся к человеку, попадают под машины, во всякие неприятности с людьми, которым они могут не понравиться, из-за чего те могут попытаться их убить. Поэтому дикие животные должны жить в лесу. Человек не должен их трогать. Если же он и встретил кого-то, то может попробовать на дальнем расстоянии сфотографировать, но ни приближаться, ни ловить, ни кормить [животное] не стоит, потому что этим нарушается баланс в природе. Не надо диких животных приучать к человеку», — заявила собеседница издания.

Наталья Дронова привела пример, к чему может привести кормление человеком диких животных. Реальная проблема возникла в Арктике, да и в целом на Севере, где люди начали давать еду белым медведям и медвежатам. Сейчас даже ставится вопрос, чтобы каким-то образом законодательно закрепить запрет на их кормление, потому что животные сидят рядом с метеостанциями или другими местами, где находятся люди, и ждут, когда человек вынесет еду.

«Это приводит к тому, что животные сидят на этих помойках, где есть еда. В результате приходиться их изымать, поскольку прикормленные людьми медвежата потом отказываются сами охотиться, поэтому их надо куда-то пристраивать, например, в зоопарк, но это очень тяжело и дорогостояще. А все это по вине человека, который, по сути, просто ради своего развлечения начинает подкармливать диких животных. Пример про белых медведей самый яркий, но его можно перенести и на любых других животных», — подчеркнула специалист.

Также Наталья Дронова добавила, что дикие животные приспособлены к тому, чтобы добывать самостоятельно себе пропитание, и человек не должен в это вмешиваться. По словам собеседницы Федерального агентства новостей, в зимний период можно организовывать кормушки для птиц. Пернатые находят их сами, поэтому такой вид кормления им не вредит. А вот диким животным давать еду точно не стоит. Если им нужна помощь, то следует обратиться в природоохранные организации.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что появилось видео, как лиса из Приморска вывела детенышей погреться на весеннем солнце.