Райское место для любителей дикого отдыха: где в Крыму найти «затерянный мир»

Крым ― одно из уникальнейших мест в России, где любой может найти себе отдых по душе. Здесь есть не только множество благоустроенных пляжей и санаториев на любой вкус и кошелек, но и уютные, тихие и совсем нетронутые уголки для любителей дикого отдыха с палатками. Одним из таких мест является мыс Айя, в народе также именуемый «затерянным миром», где пляжный отдых можно совместить с прогулкой по лесу и шикарными видами.

Мыс Айя, а также урочища Аязьма и Бательман ― заповедная зона, растянувшаяся почти на два гектара, с береговой линией более 13 километров и множеством созданных природой смотровых площадок. На территории расположено семь пляжей с чистейшей водой, пользующихся невероятной популярностью как у жителей, так и у гостей полуострова, несмотря на разную степень доступности. Здесь можно встретить более 500 представителей флоры и фауны, среди которых — такие редкие, как каменная куница, крымские орхидеи, ладанник, сосна Станкевича, фисташки, можжевельник высокий. В воде нередко можно увидеть дельфинов, крабов и морских ежей. Также здесь водится акула-катран, так что отдых в этих местах разрешен, но с соблюдением строгих правил и под контролем лесников.

Prt Scr youtube.com / Sergey Khvostov

Самый популярный из пляжей ― Инжир. Он находится ближе к Балаклаве и является одним из самых легкодоступных. Неподалеку находятся пляжи Белый, Блуждающий, Командир, Серебряный, Золотой и Дальний Инжир ― они самые многолюдные, есть также множество скрытых пляжей. Но здесь хватает и небольших островков и заводей для любителей уединенного отдыха.

Для проживания организовано несколько кемпингов, где уже есть палатки, одеяла, матрасы и даже кухня для готовки походного меню.

Prt Scr youtube.com / Sergey Khvostov

Здесь будет интересно любителям пеших походов и дайвинга. Также можно устроить прогулку на лодках и катерах, но только в хорошую погоду и с соблюдением всех мер безопасности.

Интересно, что раньше мыс использовался моряками императорского Черноморского флота России для пристрелки корабельных орудий, и на скалах до сих пор сохранились следы от ударов ядер. Кроме того, некоторые исследователи предполагают, что мыс Айя ― это и есть легендарный Криуметопон ― главный ориентир древнегреческих и древнеримских мореходов на пути к Тавриде. Также мыс увековечен И. К. Айвазовским на картине 1875 года «Буря у мыса Айя».

Prt Scr youtube.com / Sergey Khvostov

Добраться сюда можно на машине до общественной стоянки или общественным транспортом ― с остановки «Пятый километр» в Севастополе, а оттуда — катером или пешком. Или из Балаклавы на водном такси, стоимость которого в летнее время составляет около 200 рублей.

GPS-координаты: N 44.426725, E 33.654362.

Prt Scr youtube.com / Sergey Khvostov

Мы напоминаем своим читателям о необходимости оставлять за собой чистоту и соблюдать меры безопасности во время отдыха.

Ранее ФАН рассказывал о пожаре на одном из красивейших крымских пляжей, разгоревшемся на майские праздники.