Гидрометцентр заявил о загрязнении воздуха в Крыму

Ежемесячно Гидрометцентр отчитывается об уровне загрязненности воздуха в городах Республики Крым. Так, повышенное загрязнение воздуха в апреле было зафиксировано на севере полуострова ― в Армянске превышение было по четырем показателям, среди которых был диоксид серы и формальдегид.

Не лучше наблюдалась ситуация и в соседнем Красноперекопске, где в воздухе были обнаружены оксид углерода, диоксид азота, хлористый водород.

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При этом специалисты уверяют, что ничего сверхъестественного в данных превышениях нет, так как подобная ситуация с колебаниями по этим параметрам в Армянске и Красноперекопске наблюдается практически всегда. Это отчасти является следствием того, что рядом находятся заводы и предприятия («Крымский титан», АО «Бром», «Крымский содовый завод»).

А вот в водах у берегов города-героя Севастополя в апреле специалисты нашли взвешенные вещества. Тем временем в Керчи, Симферополе и Ялте уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как низкий.

«Вы знаете, если честно, все уже привыкли к подобным сообщениям. Мы же понимаем, что рядом заводы, и когда-никогда есть какие-либо выбросы и превышения. Но могу сказать, что в последние год-два вроде все в порядке, ничего серьезного не происходило. На здоровье, по ощущениям, не сказывается», ― сказала ФАН жительница города Анна.

На сегодняшний день, уверяют местные экологи, превышений загрязняющих веществ на территории Армянска нет, и экологическая обстановка в городе в норме. Кроме того, что касается опасных веществ ― хлористого водорода и серистого ангидрида, ― то их превышений тоже не зафиксировано.

Тем не менее установленные в городах Крыма 12 стационарных постов наблюдения загрязненности атмосферного воздуха ежедневно фиксируют показания по два-четыре раза в сутки. Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, бензапирена и ряда других загрязняющих веществ.

Ранее ФАН рассказывал, что из бухты Севастополя наконец вывели корабли, которые начали разбирать прямо на берегу у жилого массива. Местные жители была встревожены, так как боялись разлива мазута и других вредных веществ в море.