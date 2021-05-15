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15 мая 20:17
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новостей
20:14
Происшествия
Площадь пожара на пилораме в Екатеринбурге увеличилась до 2000 «квадратов»
20:13
Армия
Премьер-министр Израиля проинформировал Байдена о ходе операции в Газе
20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
19:54
Политика
Пресс-секретарь посольства США в Москве назвала «честью» свою работу в России
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Шоу-бизнес
Жириновский призвал Урганта строить дороги после закрытия вечернего шоу
19:52
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Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли
19:50
Политика
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Шоу-бизнес
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Общество
В Ростовском сквере украли ели, посаженные одаренными детьми
19:44
Политика
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
19:43
Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
19:41
Экономика
Новый универсал G70 Shooting Brake представили в Genesis
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Гидрометцентр заявил о загрязнении воздуха в Крыму

Общество
Гидрометцентр заявил о загрязнении воздуха в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ежемесячно Гидрометцентр отчитывается об уровне загрязненности воздуха в городах Республики Крым. Так, повышенное загрязнение воздуха в апреле было зафиксировано на севере полуострова ― в Армянске превышение было по четырем показателям, среди которых был диоксид серы и формальдегид.

Не лучше наблюдалась ситуация и в соседнем Красноперекопске, где в воздухе были обнаружены оксид углерода, диоксид азота, хлористый водород.

Гидрометцентр заявил о загрязнении воздуха в Крыму
pr scr meteo.crimea.ru  / 

При этом специалисты уверяют, что ничего сверхъестественного в данных превышениях нет, так как подобная ситуация с колебаниями по этим параметрам в Армянске и Красноперекопске наблюдается практически всегда. Это отчасти является следствием того, что рядом находятся заводы и предприятия («Крымский титан», АО «Бром», «Крымский содовый завод»).

А вот в водах у берегов города-героя Севастополя в апреле специалисты нашли взвешенные вещества. Тем временем в Керчи, Симферополе и Ялте уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как низкий.

«Вы знаете, если честно, все уже привыкли к подобным сообщениям. Мы же понимаем, что рядом заводы, и когда-никогда есть какие-либо выбросы и превышения. Но могу сказать, что в последние год-два вроде все в порядке, ничего серьезного не происходило. На здоровье, по ощущениям, не сказывается», ― сказала ФАН жительница города Анна.

На сегодняшний день, уверяют местные экологи, превышений загрязняющих веществ на территории Армянска нет, и экологическая обстановка в городе в норме. Кроме того, что касается опасных веществ ― хлористого водорода и серистого ангидрида, ― то их превышений тоже не зафиксировано.

Тем не менее установленные в городах Крыма 12 стационарных постов наблюдения загрязненности атмосферного воздуха ежедневно фиксируют показания по два-четыре раза в сутки. Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, бензапирена и ряда других загрязняющих веществ.

Ранее ФАН рассказывал, что из бухты Севастополя наконец вывели корабли, которые начали разбирать прямо на берегу у жилого массива. Местные жители была встревожены, так как боялись разлива мазута и других вредных веществ в море.

крым экология загрязнение воздуха
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