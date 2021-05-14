Памятка туристу: что нужно знать и учесть перед поездкой в Крым и Севастополь

Крым и Севастополь ежегодно посещают миллионы туристов, однако не все знают, как лучше подготовиться к отдыху на полуострове из-за некоторых особенностей региона. Дело в том, что на территории республики пока не работают некоторые сервисы, которые доступны жителям материковой части России. Это иногда доставляет определенный дискомфорт во время отдыха.

В связи с этим ФАН решил рассказать, что необходимо знать перед поездкой в Крым. Первое и самое главное — ко всем приезжим и гостям тут относятся хорошо, независимо от того, откуда человек и какой он национальности. Самый очевидный пример — украинские туристы, коих всегда предостаточно, особенно летом. Также в Крым на отдых приезжает много жителей Луганской и Донецкой народных республик, ссор и каких-то разногласий между людьми нет.

На улицах при этом безопасно, несмотря на то, что тут не ходят военные с автоматами и не ездят круглосуточно танки по дорогам, как это пытаются представить украинские и западные СМИ. Питьевой воды — тоже с головой, от жажды в Крыму никто не умер и не собирается. В некоторых районах полуострова действительно есть проблема с качеством подаваемой воды в краны, однако эти проблемы быстро устраняются и не носят какой-то массовый характер, как это хотят представить недруги. На Украине в такое вряд ли поверят, но отзывы самих жителей соседней страны говорят сами за себя.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Артемина

Оплатить покупки в магазинах можно с помощью любых российских и не только банковских карт, оплачивать через смартфон, к сожалению, пока нельзя, но если у вас Android и есть карта МИР — можно. Снятие денег без комиссии сейчас доступно в любом банкомате, поэтому не стоит переживать по этому поводу. Еще один совет — берите с собой наличку, поскольку бывает, что бесконтактные терминалы не работают, или вы захотите купить у бабушки горячей кукурузы. Впрочем, даже у подобных продавцов все чаще есть терминал, либо можно воспользоваться переводом на карту.

Передвигаться на относительно небольшие расстояния — до 20–40 км — лучше и быстрее на мопедах, которые можно арендовать. Их стоимость в среднем начинается от 1500 рублей за сутки, однако если брать сразу, например, на неделю, то стоимость будет всего 1000 рублей за сутки — хорошая экономия, в том числе на бензине.

Из Ялты, например, на мопеде за 40–50 минут можно подняться на Ай-Петри, при этом дорога не утомительна и даже интересна за счет прекрасных видов, что будут открываться перед вами во время поездки.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Кухарева

Можно также арендовать автомобиль, стоимость которого зависит от года выпуска авто и срока аренды. Так, например, за 990 рублей можно взять на сутки Lada Vesta на механической коробке передач, главное, чтобы нужный автомобиль был в наличии из-за высокого спроса. На авто удобно путешествовать по Крыму, поскольку туда можно загрузить часть вещей, палатку и остановиться на ночь где-то у моря.

Однако в самих городах, скорее всего, придется стоять в пробках и часто искать место для парковки, поскольку с этим есть серьезные проблемы в курортный сезон. Поэтому еще один совет — берите автомобиль напрокат с кондиционером и автоматической коробкой передач.

Если говорить о такси, то популярных на материковой части РФ агрегаторов в Крыму нет, но есть местные службы, которые работают ничуть не хуже. Лучше всего спросите у самих крымчан, какими такси они пользуются, — самый проверенный вариант. Хорошие отзывы о такси «Волна», «Альгис» и «Ап-такси».

Мобильные операторы на полуострове в основном местные, звонить по ним лучше только по Крыму, поскольку за пределы республики будет дорого, но есть различные выгодные тарифы, в зависимости от того, что вам нужно. Интернет, кстати, в республике нормальный, в некоторых местах уже есть бесплатный Wi-Fi, например — вдоль всей набережной Ялты. В целом проще общаться и созваниваться по интернету.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

С медициной и коронавирусом проблем в Крыму нет, помощь окажут везде и всегда. Многие люди уже привились от COVID-19, однако все равно не стоит забывать о мерах безопасности, прописанных Роспотребнадзором. Самое главное — мойте руки перед едой.

Кстати о еде. «Макдональдса», «Бургер Кинга», KFC и других видов распространенных ресторанов быстрого питания на полуострове нет, но есть аналоги. Стоит признаться честно — готовят там не всегда вкусно, и цены выше, нежели у «материковых» представителей. Впрочем, многим нравится, поэтому без очередей эти рестораны вы можете увидеть только ночью.

Найти недорогое кафе, где вкусно готовят, на самом деле просто. В основном подобные кафе находятся, как ни странно, на рынках. Можете либо пообщаться прямо там с местными жителями, чтобы они посоветовали заведение, либо посмотреть, где больше всего людей. В таком случае вы получите очень вкусную и свежую еду, причем за небольшие деньги.

Напомним, ранее туристы поделились, сколько стоит поездка в Крым на собственном автомобиле.