Украинец убил сожительницу в Крыму 91 ударом консервным ножом

Следователи СК по Крыму завершили расследование уголовного дела по факту убийства крымчанки украинцем, проживавшем в Нижнегорском районе. Мужчина уже был ранее неоднократно судим. На это раз он обвиняется в совершении убийства с особой жестокостью.

Так, в начале июля прошло года украинец гостил у знакомого в Джанкойском районе. 5 июля на почве ревности мужчина избил свою 38-летнюю сожительницу, причинив ей многочисленные травмы. Он нанес женщине не менее 91 удара консервным ножом, из них около 15 — в голову. От полученных травм она потеряла сознание.

«Гражданский супруг понимал, что вскоре наступит смерть пострадавшей и необходимо будет скрывать следы преступления. Тогда он поместил сожительницу в салон автомобиля и возил ее по территориям Джанкойского, Нижнегорского и Красногвардейского районов, потерпевшая скончалась во время пути. Вечером того же дня злоумышленник привез тело женщины на территорию больницы, где оставил его, после чего скрылся», — рассказали в пресс-службе Следкома по Республике Крым.

У погибшей женщины остались трое детей. Следователями был проведен весь необходимый комплекс следственных действий, собрана достаточная доказательная база. На данный момент все материалы по делу направлены в прокуратуру для изучения и последующего подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

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