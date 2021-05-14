ФАН выяснил, почему в Крыму ломают и выбрасывают арендованные самокаты

С 2014 года в городах Крыма многое изменилось в лучшую сторону — реставрируют памятники, ремонтируют парки и площади, облагораживают придомовые территории. Одним из таких позитивных изменений стало появление на улицах городов проката самокатов.

Удобство этого вида транспорта переоценить невозможно — легкий, маневренный и доступный по цене, с его помощью можно быстро добраться до места назначения, не задерживаясь в пробках и не напрягаясь физически. Однако в последнее время в крымских сообществах в Сети стало появляться все больше фото с поломанными или «припаркованными» в самых неожиданных местах самокатами. Почему так происходит и что думают на этот счет люди, узнал корреспондент ФАН.

Некоторые считают, что народ должен измениться, повысить собственный уровень сознательности и культуры, чтобы такого не происходило. Другие же уверены, что государство должно создавать программы, вкладывать деньги в развитие культуры, пропаганду здорового образа жизни, пресекать нарушения — тогда и народ начнет меняться. Еще часть сходится во мнении, что некоторые люди не доросли до таких «благ цивилизации».

«Многие жалуются, мол, никакой цивилизации, живем как в глуши, а как что-то новенькое ввели, так ломают. Стыдно», — пишет керчанка Ольга.

vk.com / ЧЁРНЫЙ СПИСОК | КЕРЧЬ

«Скоро их будут находить и в нашей речке, и в море на набережной. Вот увидите! Не пойдет этот бизнес здесь», — предрекает Владислав.

Так или иначе, пока, несмотря на потери, прокат самокатов на полуострове все еще работает. Некоторые очевидцы считают, что причиной поломанных транспортных средств является невежественность и невоспитанность пользователей, ведь такие самокаты не рассчитаны на выполнение трюков и весовой перегруз.

«Видели, как в Комсомольском парке на них катаются здоровенные такие парни по два человека, да еще и прыгают на платформе. Неудивительно, что самокаты скоро в большей массе своей начнут ломаться», — рассказывает Елена Батюшкина.

А в одном из сообществ «ВКонтакте» разгорелся нешуточный спор на тему безопасности подобного транспортного средства. Пользователи выкладывают видео пожаров, произошедших во время зарядки самокатов, и рассказывают истории пострадавших. Таким образом, некоторые считают, что «припаркованные» в мусорных баках самокаты — это своеобразный акт протеста.

vk.com / ЧЁРНЫЙ СПИСОК | КЕРЧЬ

Федеральное агентство новостей напоминает, что перед использованием подобного транспорта необходимо тщательно изучить правила и неукоснительно следовать им во время поездки. Ранее ФАН рассказывал, как сделать самокатчиков безопасными участниками дорожного движения.