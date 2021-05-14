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ФАН выяснил, почему в Крыму ломают и выбрасывают арендованные самокаты

Общество
ФАН выяснил, почему в Крыму ломают и выбрасывают арендованные самокаты
vk.com  /  ЧЁРНЫЙ СПИСОК | КЕРЧЬ

С 2014 года в городах Крыма многое изменилось в лучшую сторону реставрируют памятники, ремонтируют парки и площади, облагораживают придомовые территории. Одним из таких позитивных изменений стало появление на улицах городов проката самокатов.

Удобство этого вида транспорта переоценить невозможно легкий, маневренный и доступный по цене, с его помощью можно быстро добраться до места назначения, не задерживаясь в пробках и не напрягаясь физически. Однако в последнее время в крымских сообществах в Сети стало появляться все больше фото с поломанными или «припаркованными» в самых неожиданных местах самокатами. Почему так происходит и что думают на этот счет люди, узнал корреспондент ФАН.

Некоторые считают, что народ должен измениться, повысить собственный уровень сознательности и культуры, чтобы такого не происходило. Другие же уверены, что государство должно создавать программы, вкладывать деньги в развитие культуры, пропаганду здорового образа жизни, пресекать нарушения тогда и народ начнет меняться. Еще часть сходится во мнении, что некоторые люди не доросли до таких «благ цивилизации».

«Многие жалуются, мол, никакой цивилизации, живем как в глуши, а как что-то новенькое ввели, так ломают. Стыдно», пишет керчанка Ольга.

Почему в Крыму ломают и выбрасывают арендованные самокаты
vk.com  / ЧЁРНЫЙ СПИСОК | КЕРЧЬ

«Скоро их будут находить и в нашей речке, и в море на набережной. Вот увидите! Не пойдет этот бизнес здесь», предрекает Владислав.

Так или иначе, пока, несмотря на потери, прокат самокатов на полуострове все еще работает. Некоторые очевидцы считают, что причиной поломанных транспортных средств является невежественность и невоспитанность пользователей, ведь такие самокаты не рассчитаны на выполнение трюков и весовой перегруз.

«Видели, как в Комсомольском парке на них катаются здоровенные такие парни по два человека, да еще и прыгают на платформе. Неудивительно, что самокаты скоро в большей массе своей начнут ломаться», рассказывает Елена Батюшкина.

А в одном из сообществ «ВКонтакте» разгорелся нешуточный спор на тему безопасности подобного транспортного средства. Пользователи выкладывают видео пожаров, произошедших во время зарядки самокатов, и рассказывают истории пострадавших. Таким образом, некоторые считают, что «припаркованные» в мусорных баках самокаты это своеобразный акт протеста.

Почему в Крыму ломают и выбрасывают арендованные самокаты
vk.com  / ЧЁРНЫЙ СПИСОК | КЕРЧЬ

Федеральное агентство новостей напоминает, что перед использованием подобного транспорта необходимо тщательно изучить правила и неукоснительно следовать им во время поездки. Ранее ФАН рассказывал, как сделать самокатчиков безопасными участниками дорожного движения.

вандализм крым самокаты
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