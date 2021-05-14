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14 мая 21:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:25
Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
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Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров

Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 14 мая. Крым является прекрасным местом для отдыха и жизни, многие провели здесь свое детство и юношество, приезжая вместе с семьей на курорт, кто-то бывал в «Артеке», а некоторые приезжали дикарями жить на пляже в палатках. Сегодня многие туристы едут на полуостров не столько за отдыхом, сколько за воспоминаниями.

Так, историк Новороссии, политэмигрант с Украины Александр Васильев опубликовал в своем блоге в Telegram-канале под названием «Васильев Одесский» запись, где он рассказывает, что такое «чисто крымский кайф» и в чем он заключается. По его словам, вместо любой заграничной поездки он всегда выберет Крым.

«Путешествия в дальние страны приносят тебе новые ощущения. Это, конечно, прикольно, но... мне не нужны новые ощущения. Мне их, в общем, хватило за последний десяток лет. Но вот чего мне не хватает, так это того счастливого и беззаботного ощущения полноты жизни, которое я испытывал, когда мне было 20 или 30 лет, неизменной частью которого был Крым.

Я возвращаюсь туда как на машине времени. Не за новыми ощущениями, а за старыми. Чтобы не забыть и не потерять что-то важное в себе», — написал одесский блогер.

Отметим, что Республику Крым до сих пор посещают много жителей Украины. Полуостров является популярным туристическим местом не только для россиян, но и украинцев. При этом сами крымчане не испытывают никакой агрессии к жителям соседней страны, несмотря на то, что ее власти пытаются усложнить республике жизнь с помощью водной, энергетической, продовольственной, транспортной блокад.

Напомним, ранее украинец рассказал, почему собирается переехать жить из Киева в российский Крым.

россия украина крым
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