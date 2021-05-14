Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров

Симферополь, 14 мая. Крым является прекрасным местом для отдыха и жизни, многие провели здесь свое детство и юношество, приезжая вместе с семьей на курорт, кто-то бывал в «Артеке», а некоторые приезжали дикарями жить на пляже в палатках. Сегодня многие туристы едут на полуостров не столько за отдыхом, сколько за воспоминаниями.

Так, историк Новороссии, политэмигрант с Украины Александр Васильев опубликовал в своем блоге в Telegram-канале под названием «Васильев Одесский» запись, где он рассказывает, что такое «чисто крымский кайф» и в чем он заключается. По его словам, вместо любой заграничной поездки он всегда выберет Крым.

«Путешествия в дальние страны приносят тебе новые ощущения. Это, конечно, прикольно, но... мне не нужны новые ощущения. Мне их, в общем, хватило за последний десяток лет. Но вот чего мне не хватает, так это того счастливого и беззаботного ощущения полноты жизни, которое я испытывал, когда мне было 20 или 30 лет, неизменной частью которого был Крым. Я возвращаюсь туда как на машине времени. Не за новыми ощущениями, а за старыми. Чтобы не забыть и не потерять что-то важное в себе», — написал одесский блогер.

Отметим, что Республику Крым до сих пор посещают много жителей Украины. Полуостров является популярным туристическим местом не только для россиян, но и украинцев. При этом сами крымчане не испытывают никакой агрессии к жителям соседней страны, несмотря на то, что ее власти пытаются усложнить республике жизнь с помощью водной, энергетической, продовольственной, транспортной блокад.

Напомним, ранее украинец рассказал, почему собирается переехать жить из Киева в российский Крым.