Пьяный крымчанин посреди ночи напал на сотрудника ГИБДД в Евпатории

Евпатория, 14 мая. В центре Евпатории нетрезвый мужчина напал на инспектора дорожно-постовой службы ГИБДД. Инцидент произошел 13 мая поздно вечером.

В рамках операции «Нетрезвый водитель» инспектор ДПС остановил автомобиль KIA, которым управляла 23-летняя гражданка. Во время проверки документов и выяснения причин остановки из машины вышел 21-летний агрессивно настроенный пассажир и, подойдя к правоохранителю, ударил его в грудь, а после, схватив за руки и форменную одежду, попытался сбить с ног.

«На неоднократные требования прекратить противоправные действия агрессивно настроенный злоумышленник продолжал выражаться нецензурной бранью, а также оскорблять инспектора дорожно-постовой службы. После этого сотрудник полиции и его напарник вынуждены были применить к нападавшему меры физического воздействия», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

После задержания дебошира в состоянии алкогольного опьянения увезли в отдел МВД России по городу Евпатории. По факту оскорбления и нападения на инспектора ГИБДД действиям молодого человека будет дана правовая оценка согласно действующему законодательству.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что ГИБДД РФ планирует участить скрытое патрулирование с целью осуществления более полного контроля на дорогах.