Доминирующая сила на Черном море: Россия закрепила морское господство благодаря ЧФ

13 мая 2021 года исполняется 238 лет со дня основания Черноморского флота России. Именно этот день считается датой основания российского флота на Черном море, когда в далеком 1783 году 11 кораблей Азовской флотилии вошли в бухту у крымского села Ахтиар (так в те годы назывался Севастополь).

Первым главнокомандующим флота стал наместник императрицы на юге России генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин.

Противостояние с Турцией

История Черноморского флота России — это история славных побед и ратных подвигов. Уже в 1787 году, спустя всего пять лет после основания, Черноморский флот принял участие в Русско-турецкой войне, поводом для которой послужило требование Турции вернуть Крым.

В ходе этой кампании русский флот, несмотря на численный перевес неприятеля, нанес Турции серьезное поражение в морском сражении под Очаковом. Тогда турки потеряли пять линейных кораблей, два фрегата, две шебеки, один бомбардирский корабль и одну галеру, еще один линейный корабль был захвачен. Это закрепило за Россией статус доминирующей силы на Черном море и сыграло важную роль при взятии крепости Очаков 6 декабря 1788 года.

wikipedia.org / Antonín Karel Balzer / Общественное достояние

Следующую блестящую победу Черноморский флот одержал в сражении в Керченском проливе 1790 года. Русская эскадра под командованием адмирала Ушакова сумела сорвать планы турецкого командования на высадку морского десанта в Крыму. Кроме того, турецкие корабли хоть и сумели уйти, но получили серьезные повреждения, в то время как потери Черноморского флота составили 29 человек убитыми и 68 человек ранеными.

Сюда же можно отнести и сражение у Хаджибея, в ходе которого турки потеряли два линейных корабля, бригантину, лансон и плавучую батарею. Победа в битве при Калиакрии окончательно закрепила морское господство России на Черном море и принудила Турцию к подписанию мирного соглашения.

Вскоре Черноморскому флоту пришлось сражаться с Францией в 1798–1800 годах. За 2,5 года экспедиции русская эскадра под командованием вице-адмирала Федора Ушакова, одержав ряд блестящих побед и взяв штурмом французские укрепления на острове Корфу, не потеряла ни одного корабля. По итогам этой кампании Россия получила военно-морскую базу в Средиземном море, усилив господство в этом регионе.

Крымская война

wikipedia.org / Алексей Петрович Боголюбов / Общественное достояние

Первая мировая война

Во время Крымской войны 1853–1856 годов эскадра Черноморского флота одержала блестящую победу в сражении при Синопской бухте, уничтожив почти всю турецкую эскадру (15 вражеских кораблей из 16). Во время обороны Севастополя моряки-черноморцы вышли на берег и затопили свои корабли, чтобы не дать неприятелю войти в порт, после чего 349 дней доблестно сражались на бастионах города.

wikipedia.org / Общественное достояние

В годы Первой мировой Черноморский флот также показал себя с лучшей стороны. В ходе сражения у мыса Сарыч русская эскадра вынудила отступить немецкие корабли.

До самого окончания Первой мировой особо активных морских сражений на черноморском театре военных действий не происходило, однако грамотные действия русского командования позволили снова установить господство флота России на Черном море.

Великая Отечественная война

Уже в советский период русские моряки проявили небывалую доблесть и мужество, защищая Отечество от немецко-фашистских захватчиков. Высокая боеготовность Черноморского флота позволила сохранить его в первые дни войны от молниеносных и неожиданных атак нацистов.

И хотя в дальнейшем прямых сражений с кораблями противника Черноморский флот не вел, вклад военно-морских сил в дело общей победы в Великой Отечественной был существенный. Силы Черноморского флота обороняли военные базы и побережье, защищали союзные коммуникации и нарушали коммуникации противника, наносили авиационные и артиллерийские удары по его береговым объектам.

wikipedia.org / Public Domain

Флот участвовал в обороне, эвакуации, а затем и освобождении Одессы и Севастополя, сыграл ключевую роль в Керченско-Феодосийской десантной операции 1941–1942 годов, участвовал в битве за Кавказ.

За невероятную храбрость немцы прозвали наших моряков «черная смерть» (у них был характерный цвет униформы).

Современный флот

Сегодня силы Черноморского флота, как и 20 лет назад, обеспечивают безопасность и защиту законных интересов России в Черном и Средиземном морях. Российские боевые корабли поддерживают антитеррористические операции в Сирии. Все они с честью выполняют поставленные боевые задачи и надежно охраняют рубежи нашего Отечества, как их славные предки сотни лет назад.

Сегодня в состав флота входят 260 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения. Общая численность личного состава — порядка 25 000 человек. Флагманом флота является ракетный крейсер «Москва» проекта 1164 «Атлант», который недавно вернулся в Севастополь после модернизации.