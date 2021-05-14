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Крымчане два дня спасали застрявшего на мысе Айя пса

Общество
Крымчане два дня спасали застрявшего на мысе Айя пса
Prt Scr vk.com  /  Благотворительный фонд помощи бездомным животным

12 мая в группах, занимающихся помощью бездомным животным, было опубликовано сообщение с просьбой о помощи собаке, застрявшей на мысе Айя рядом с Екатерининским гротом под Севастополем. В четверг пса спасли. ФАН следил за историей и рассказывает, как это было.

Из соцсетей известно, что животное в ошейнике неустанно лаяло, но самостоятельно подняться или спуститься не могло, так как в обе стороны высота достаточно большая. Как пишет автор поста, сотрудники МЧС спасти бедолагу не смогли.

«Вот данные на сию минуту. МЧС приехали на своем катере, говорят, мы снять собаку не можем, и уехали. Пес, бедный, уже лаять не может, устал», — сообщил пользователь «ВКонтакте» Stella Di-Mare вечером 12 мая.

Когда в сердце есть место доброте: крымчане спасли застрявшую на мысе Айя собаку
Prt Scr vk.com  / ОО

Неравнодушные крымчане в комментариях к сообщению выяснили подробности и помогли, чем смогли: подсказали, как воспользоваться помощью специалистов промышленного альпинизма, оставили заявку в ГКУ ЦГЗ города Севастополя. Севастополец Александр Дейниженко помог, инициировав отправку поисково-спасательного отряда. Ключевые этапы и результат спасательной операции он снял на видео.

«Я вам желаю удачи и крепчайшего здоровья. Всем спасателям спасибо, что отозвались помочь», — пишет Наташа Симбирцева.

Напомним, ранее ФАН писал о том, как неравнодушные отдыхающие помогли потушить пожар на пляже Баунти в Севастопольском районе.

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