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Трофеи из Сирии, современное оружие и полевая кухня: в Севастополь зашел особый поезд

Общество
Трофеи из Сирии, современное оружие и полевая кухня: в Севастополь зашел особый поезд
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

 

В Севастополь прибыл тематический поезд, посвященный достижениям Вооруженных сил России. Событие приурочено к празднованию 238-й годовщины со дня образования Черноморского флота.

Трофеи из Сирии, экспресс-запись в армию и полевая кухня: Черноморский флот отмечает день создания
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

На железнодорожной станции Севастополя снова многолюдно: выступают концертные бригады, работает полевая кухня, а по выставочным экспозициям в вагонах проходят экскурсии.

 «Оформление вагонов поезда «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» отражает исторические страницы истории России и новейшие достижения Вооруженных сил. На вокзале организована работа полевых кухонь, развернуты пункты отбора на военную службу по контракту, демонстрируются современные образцы вооружения и военной техники Черноморского флота», — рассказали в пресс-службе ЧФ.

Трофеи из Сирии, экспресс-запись в армию и полевая кухня: Черноморский флот отмечает день создания
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

Поезд состоит из 17 тематических вагонов. На терминалах вагона «Дорога памяти» можно узнать о событиях и ветеранах Великой Отечественной войны, а в вагоне «Современная армия» — о современных достижениях армии.

«Здесь есть ощущение, будто прикасаешься к чему-то настоящему. Вот снайперская винтовка, здесь это не просто музейный экспонат, а по-настоящему боевое оружие, передовое, именно таким сейчас вооружены наши войска. Ее можно взять в руки, заглянуть в прицел, примерить на себя щит военной полиции. Меня удивило, какой он легкий, но в то же время крепкий», — рассказал ФАН посетитель выставки, курсант Антон Полевой.

Трофеи из Сирии, экспресс-запись в армию и полевая кухня: Черноморский флот отмечает день создания
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

Особое внимание уделено новой для мира пандемии коронавируса. О борьбе со смертельным вирусом рассказывают в вагоне «Победа над невидимым врагом». Он разделен на три экспозиционные зоны. В первой демонстрируется палата и оборудование для лечения больного.

Трофеи из Сирии, экспресс-запись в армию и полевая кухня: Черноморский флот отмечает день создания
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

Во второй зоне можно посмотреть ролики, рассказывающие о победе военных медиков над новой коронавирусной инфекцией. В последней, телемедицинской, зоне можно получить консультацию профессорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга.

Трофеи из Сирии, современное оружие и полевая кухня: в Севастополь зашел особый поезд
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

Также в составе поезда — три платформы с образцами новейшей техники и вооружения ВС РФ, а еще специальная экспозиция военных трофеев из Сирии.

«Выставка очень многогранна, будто калейдоскоп: вот поют песни военных лет, а рядом образцы техники из Сирии, которая, кажется, еще пахнет порохом. Такие же и эмоции здесь. То плакать хочется, ведь это оружие убивает, то наоборот — улыбка на лице, когда видишь, как детям это все нравится, с каким они удовольствием все рассматривают, интересуются. Есть надежда, что будущие защитники не предадут память прадедов», — поделилась с ФАН учительница биологии, которая привела школьный класс на выставку.

Трофеи из Сирии, экспресс-запись в армию и полевая кухня: Черноморский флот отмечает день создания
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

Железнодорожный состав «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» отправился из Москвы 25 апреля. Он проследовал через всю Россию и сделал остановки в 51 городе. Агитационная акция завершится 27 июня в парке «Патриот».

Напомним, ранее ФАН показал, как изменился Севастополь со времен ВОВ.

черноморский флот вооружение поезд Севастополь
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