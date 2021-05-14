Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект

В Крыму продолжается подготовка к сносу недостроенной Крымской атомной электростанции (АЭС). Такое решение республиканские власти приняли из-за высокой опасности, которую станция создает для многочисленных посетителей и любителей экстремального отдыха. По иронии судьбы вскоре после обнародования информации о сносе в недостроенный реактор Крымской АЭС упала молодая девушка, получив при этом серьезные травмы.

История

Станцию начали строить еще в начале восьмидесятых. Для этого на озере Акташ возвели дамбу, превратившую водоем в огромный пруд-охладитель, а рядом с АЭС был построен город-спутник Щелкино, где предполагалось разметить персонал электростанции с семьями.

Планировалось, что четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000/320, мощностью по одному ГВт каждый, смогут полностью перекрыть потребности Крыма в электроэнергии, а также обеспечить теплоснабжение города Феодосии и работу опреснительной установки, которая уже тогда должна была решить проблемы с пресной водой на полуострове. Более подробно об истории Крымской АЭС мы писали ранее.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Однако этим планам не суждено было сбыться. Авария на Чернобыльской АЭС, неблагоприятная экономическая ситуация в СССР и последующий его распад поставили крест на этом амбициозном проекте. Станцию бросили в недостроенном состоянии, так и не успев закончить строительство даже первого энергоблока.

Туристическая популярность

После распада СССР Крымская АЭС стала местом проведения знаменитого фестиваля «Каzантип», что впоследствии сделало это место неформальной туристической меккой для молодежи.

Так, по словам главы администрации города Щелкино, в летний сезон объект посещает около сотни человек в час. И это несмотря на высокую удаленность атомной станции от транспортных артерий и опасность объекта для самих посетителей.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

До недавнего времени отдельные предприимчивые граждане даже предоставляли услуги платного гида по атомной электростанции. Нелегально, разумеется. За несколько сотен рублей вас относительно безопасно проводили бы по самым интересным и труднодоступным местам АЭС, параллельно рассказывая непростую, но увлекательную историю этого объекта.

Опасный объект

К сожалению, за АЭС закрепилась слава не только главной заброшки крымского полуострова, но и звание одного из самых травмоопасных объектов такого рода в республике. Как ФАН сообщили в администрации города Щелкино, ежегодно на объекте по неосторожности несколько человек получают травмы различной степени тяжести. Иногда с летальным исходом.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Артемина

По примеру Москвы и Севастополя

Именно высокая опасность крымской атомной электростанции стала поводом для решения о ее демонтаже. Однако, по мнению многих любителей экстремального отдыха, это не самое лучшее решение в сложившейся ситуации — гораздо разумней было бы оборудовать данный объект для легального и безопасного отдыха. Это позволило бы сохранить достопримечательность и обеспечило бы дополнительный доход в республиканский бюджет. При этом в Щелкино говорят, что за последние семь лет идей о том, что этот объект можно переоборудовать, не озвучивалось.

В России немало заброшенных объектов, которые после определенной доработки успешно функционируют в качестве музеев и туристических объектов. Одним из самых известных подобных объектов можно считать заброшенную подземную базу подводных лодок в Балаклаве, ставшую после 2014 года одними из самых популярных музеев на полуострове.

wikipedia.org / Russianname / CC BY-SA 3.0

База подводных лодок, или «Объект 825 ГТС», после развала Советского Союза не эксплуатировалась по назначению, а в период с 1993 по 2003 годы бал полностью разграблена, став пристанищем экстремалов и любителей острых ощущений. Однако силами энтузиастов и севастопольского «Морского собрания» в 2003 году на базе «Объекта 825 ГТС» был создан музей, который ежегодно посещают порядка 250 тысяч человек.

wikipedia.org / Alexxx1979 / CC BY-SA 3.0

Вторым объектом такого типа в России является знаменитый «Бункер 42 на Таганке», ставший после окончания Холодной Войны весьма популярным туристическим объектом. Изначально объект проектировался как центр оперативного командования СССР на случай ядерной войны и оставался таковым до 1986 года. Но в начале 90-х Бункер 42, как и прочие объекты такого рода, был заброшен и разграблен мародерами и искателями приключений.

vk.com / Бункер 42 на Таганке

Впоследствии объект был восстановлен и сейчас является весьма привлекательным объектом для туристов, любителей истории и молодежи. Также по приглашению министерства обороны, МИД России и других ведомств, музей посещают международные делегации в составе премьер-министров, министров, послов, военных атташе, а также международные делегации студентов и молодежи.

vk.com / Бункер 42 на Таганке

Еще одним примером успешного преобразования заброшенных строений в объекты туристические и культурные объекты можно считать бункер «Гора Филина», переделанный российским бизнесменом Вадимом Гавриленко в военно-исторический комплекс тематического туризма.

Объект расположен в южной Карелии в городе Лахденпохья и на сегодняшний день является одним из самых крупных подземных музеев в Северной Европе. В период Великой Отечественной войны эта территория была оккупирована финской армией, приспособившей грот в гранитной скале под командно-штабной бункер со всеми необходимыми коммуникациями.

С 2016 года на базе объекта функционирует военный музей, парк военной техники, военно-спортивный лагерь проводятся военно-командные игры, квесты, а также работает динамический тир со страйкбольным и СХП оружием.

Мнение специалиста

По мнению владельца и создателя военно-исторического комплекса «Гора Филина» Вадима Гавриленко, крымская АЭС имеет не меньший туристический потенциал, чем любой из перечисленных в этой статье объект. Главный вопрос состоит лишь в том, чтобы найти и собрать вместе людей, готовых этот объект благоустроить и обезопасить.

«Что, на мой взгляд, нужно сделать: пригласить разных специалистов и рассказать о том, что вы хотите сделать привлекательный туристический объект. Возможно, провести конкурс. И вот здесь что-то у вас родится. Если это территория большая, большое пространство — можно сделать много музеев. Много мест отдыха, наверное, чтобы можно было погулять и подержаться за это все» — пояснил собеседник ФАН.

Также он подчеркнул, что в такого рода проектах очень важна общественная вовлеченность. Необходимо привлекать единомышленников, волонтеров, спонсоров, бизнесменов и просто неравнодушных людей. Тогда объект из опасной недостроенной электростанции способен превратиться в привлекательный туристический кластер.

Ранее ФАН рассказывал, что рабочие уже начали огораживать территорию АЭС для дальнейшего сноса легендарного объекта.