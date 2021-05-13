Студентов колледжа КФУ в Симферополе эвакуировали из-за письма о минировании

Симферополь, 13 мая. Учащиеся и персонал в срочном порядке эвакуированы из Таврического колледжа Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Территория оцеплена, оперативными службами проводится проверка и обследование территории.

О ЧП сообщил охранник колледжа, который получил письмо о заложенной бомбе. В МЧС данную информацию подтвердили и заявили, что на место происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения. Как оказалось после проверки, автора письма вычислили спустя несколько минут, пишут «Вести».

Один из студентов колледжа сообщил ФАН, что они даже не успели понять, что произошло: все случилось очень быстро, всех эвакуировали, но никто не паниковал. Данных о пострадавших и погибших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Это не единственный случай минирования зданий университета. Подобные происшествия случались здесь и ранее. Точно так же о минировании заявляли неизвестные анонимы в 2006-м и в 2010 годах.

Ранее ФАН рассказывал, что после трагедии в казанской школе власти города Севастополя приняли решение о проведении проверки работы систем безопасности во всех социальных учреждениях города.