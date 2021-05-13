Леонков объяснил, почему НАТО лучше не пересекать воздушное пространство Крыма

Российские летчики за последние несколько дней два раза перехватывали французские истребители Dassault Mirage 2000 и самолеты-заправщики, которые пытались нарушить воздушные границы Республики Крым.

В 2020 году специалисты радиотехнических войск зафиксировали на 40% больше иностранных самолетов-разведчиков у российских границ, чем в 2019-м. Корреспондент ФАН обсудил этот вопрос с военным экспертом Алексеем Леонковым.

По словам собеседника, Франция, к сожалению, идет в фарватере той политики, которую обозначили страны Альянса как свою стратегию до 2030 года, — это силовое сдерживание России путем демонстрации военной силы.

«Раньше мы даже и подумать не могли, что у наших границ окажутся французские истребители. Однако сейчас под крыльями у них висели боевые ракеты. И почему-то над Черным морем они проводили маневры с топливозаправщиком. Понятное дело, что иностранные истребители оказались вблизи наших границ, из-за чего пришлось высылать на перехват самолеты. Конечно, я надеюсь, что наш МИД обязательно напомнит Франции, что они играют в очень опасную игру. Но если они не понимают, то у нас есть четко обозначенные правила, как мы перехватываем такого рода воздушные цели. Россия, кстати, сделала это публично. У нас есть специально принятое для этого постановление, закон. Конечно, это не способствует деэскалации напряженности, которая сейчас складывается между странами блока НАТО и Россией. Очень печально, что Франция следует в этом фарватере», — заявил военный эксперт.

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«Пытаются с ним связаться на общих каналах связи и объяснить популярно, что он нарушил воздушное пространство. Если не понимает, то вдоль следования курса самолета дается очередь из трассирующей пушки, которая у нас есть на каждом истребителе — ГШ-30. Дальше предпринимается попытка принудить его к посадке. Если не получается, тогда идет команда на сбитие», — объяснил собеседник ФАН, почему НАТО лучше не пересекать воздушное пространство Крыма и РФ.

Алексей Леонков объяснил, что если самолет другого государства нарушил границы России, то подымается авиация на перехват. Она сближается с ним и дает понять, что иностранец зашел в воздушное пространство нашей страны.

Эксперт добавил, что чаще всего у российских границ летают истребители F-16, которые есть у многих стран. Практически все государства НАТО обозначились, особенно над Балтикой, поскольку там эти самолеты базируются на аэродромах в Литве и Эстонии. Они оттуда часто взлетают, чтобы сопроводить российские борта, которые летят в Калининград.

«Больше всего, конечно, вблизи воздушного пространства РФ летают американцы и британцы», — заметил Леонков.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Украина может возбудить уголовное дело против Дании из-за помощи Крыму.