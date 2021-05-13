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Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов

Общество
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Аянское водохранилище полностью наполнилось водой. Как сообщает корреспондент ФАН, несмотря на двухлетнюю засуху, водохранилище быстро восполнило запасы, подтвердив статус самого полноводного водохранилища крымского полуострова. Сегодня его наполненность составляет более 90% от расчетного объема.

Аянское водохранилище входит в систему водоснабжения города Симферополя и напрямую связано с главным водоемом крымской столицы — Симферопольским водохранилищем. Его расчетный объем составляет 3,9 миллионов кубометров воды, а площадь зеркала — 0,4 км². Сегодня это единственное водохранилище в Крыму, почти полностью восстановившее запасы воды после продолжительной засухи.

В Крыму Аянское водохранилище полностью восстановилось от засухи
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев
Секрет его быстрой наполняемости кроется не только в его относительно небольшом объеме, но и в мощнейшем Аянском источнике, который за два года не пересыхал даже тогда, когда многие реки и ручьи на полуострове попросту иссякли. Тем временем крымчане делятся фотографиями с наполненным водохранилищем в местных соцсетях, однако без периодически появляющихся злорадств со стороны граждан соседнего государства не обходится. Комментаторы начали оставлять колкие и злобные комментарии под постами с новостями о наполнении водохранилища

«Не нужно так радоваться одному наполненному озерцу, у вас еще много пересохших», — написал один из пользователей.

«Хах, радуются так, будто уже ни у кого нет графиков подачи воды», — говорит другой.

Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Крымчане терпеть колкости не стали и ответили на злопыхательства комментаторов. Многие писали, что это Украина перекрыла воду и руководству полуострова пришлось быстро искать пути решения проблем, а украинцы, вместо того чтобы открыть дамбу, только и делают, что злорадствуют.

«Вы думаете, можно беззаботно издеваться над Крымом? Перекрывать воду, электричество, дороги? Думаете, просто так у вас цены растут и тарифы на все? Это вам карма возвращается»! — ответила на сообщения в соцсетях крымчанка Мария.

«Если честно, все эти сообщения в соцсетях с колкостями меня уже достали. Пусть занимаются своими проблемами, а мы свои вопросы и без них решим»! — сказала в комментарии ФАН ялтинка Ольга Николаева.

Отметим, что Аянское водохранилище считается самым чистым в Крыму. По словам экс-директора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, вода из Аянского водохранилища подается в Симферополь без использования очистных сооружений. Это связано с особенностями конструкции водовода. Во время его проектировки в 1927 году инженеры и ученые пришли к выводу, что вода в Аянском источнике настолько чистая, что необходимости в ее дополнительной очистке просто нет.

Ранее ФАН опубликовал топ-3 самых красивых пляжей крымского полуострова.

крым вода засуха
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