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Цены улетели в космос: эксперт объяснил формирование стоимости аренды жилья в Крыму

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Цены улетели в космос: эксперт объяснил формирование стоимости аренды жилья в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В Крыму некоторые арендодатели хотят по максимуму использовать повышенный спрос на туристическое жилье и завышают ценник даже за самые, казалось бы, неликвидные варианты. Если есть рядом море, значит, даже дорогое жилье не будет пустовать. ФАН разобрался, сколько стоит снять комнату в квартире с хозяевами или квартиру без них на первой линии.

Комнату в 16 метров в частном секторе под Севастополем хозяева оценили в 5000 рублей за сутки. За эти деньги можно получить двухместную кровать, телевизор, чайник, холодильник и туалет с душем. Кухня не предусмотрена, зато море в шаговой доступности. В месяц такая комнатушка стоит 150 тысяч рублей, и это еще далеко не самый центр Севастополя.

Цены улетели в космос: эксперт назвал, как формируется стоимость жилья в аренду в Крыму
Pr Scr avito.ru  / 

А вот эта чудесная комната с диваном и ковром обойдется в 4500 рублей для туристов Евпатории. В месяц это 135 тысяч рублей. За эти деньги предлагается жилье, где кухня находится отдельно от него — на улице, в другом помещении, однако туристам гарантируют другие достоинства комнаты:

«Коммуникабельные хозяева. Вода круглосуточно. Свободное время прихода в место проживания».

Цены улетели в космос: эксперт назвал, как формируется стоимость жилья в аренду в Крыму
Pr Scr avito.ru  / 

Цены на посуточную аренду квартир в Крыму пестрят своим разнообразием. И складываются они в первую очередь из желания хозяина за это лето заработать на годы вперед.

По сути, все на совести арендодателя. Большинство из них работают в тени, не платят налоги, поэтому сами устанавливают цены. Повлиять на них власти пока никак не могут.

Некоторые из хозяев квартир, к сожалению, считают, что если рядом море, то жилье снимут и за миллион. Но нет ― многие туристы уже испытали на себе сервис Сочи и заграницы, чтобы соглашаться на такие варианты. Поэтому цены должны соответствовать качеству.

На 13 мая 2021-го самая дорогая квартира посуточно сдается в Ялте. Цена ― 80 тысяч рублей за сутки. Но снять ее можно только на срок от недели.

«Выполнен ремонт дорогостоящими материалами: мрамор, позолота, массив дуба и красного дерева. С балконов и террасы красивый вид на море и Ялту», ― указано в объявлении.

Цены улетели в космос: эксперт назвал, как формируется стоимость жилья в аренду в Крыму
Pr Scr cian.ru  / 

Как рассказал ФАН эксперт посуточной аренды и элитного жилья в Крыму Алексей Кравченко, 80 тысяч за сутки ― это не предел. На данный момент в Крыму есть варианты жилья, которые за сутки могут стоить до 100 тысяч рублей.

«Это будет VIP-жилье, например, со своей вертолетной площадкой, барменом и массажистками. Однако такие объявления на сайтах с арендой не публикуются. Спрос формирует предложение. Сейчас люди пытаются, чтобы повысить цены, хотя бы провести ремонт косметический, многое придумывают, чтобы завлечь туристов, — организуют бесплатные экскурсии или готовят интересные блюда», ― рассказал Алексей Кравченко.

Он добавил, что при выборе жилья туристам лучше руководствоваться не ценами, а отзывами предыдущих арендаторов. Гостям полуострова можно не бояться торговаться — просить о скидках и бонусах.

На сегодняшний день в Крыму насчитывается порядка девяти тысяч средств размещения, из которых только две тысячи работают в легальном поле. По примерным расчетам, у каждой такой гостиницы около 20 номеров. Получается, у семи тысяч нелегальных гостиниц в доступе 140 тысяч номеров разной комфортности. А еще есть частный сектор — одна-две комнаты в квартире. Все это не учтено. Эту ситуацию намерены исправить с помощью введения такого понятия, как гостевой дом.

«Наверняка не все они смогут сразу же классифицироваться и стать гостевыми домами. Однако даже если это сделает хотя бы половина, то 70 тысяч номеров для любого региона — колоссальный ресурс, который мы можем ввести в законный оборот», — говорил глава минкурортов Крыма Вадим Волченко ранее.

По скромным подсчетам, бюджет Крыма в первый же год после легализации расчетного количества малых средств размещения сможет пополниться за счет налоговых поступлений на 600 млн рублей.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о том, что в Крыму не хватает недвижимости для продажи.

крым недвижимость посуточно
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