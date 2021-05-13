Специалист объяснила, чего точно не нужно делать при встрече с дикими животными

В Сети часто появляются видео, где запечатлены дикие животные, которые вышли к людям и практически пересекли черту города. Чаще всего это касается медведей, которые до сих пор голодны после зимней спячки. Многие переживают по этому поводу, поскольку не знают, как поступать в такой ситуации.

В комментарии ФАН специалист Всемирного фонда дикой природы и эксперт рынка экзотических животных Наталья Дронова рассказала, что следует делать при случайной встрече с дикими животными. По ее словам, животные и до этого выходили в города, попадаясь на глаза людям, но раньше не были так распространены соцсети, в связи с чем это не становилось общедоступной информацией.

«Сейчас же люди снимают животных на телефоны, выкладывают в Сети, поэтому складывается ощущение, что таких случаев становится больше. Но, мне кажется, все осталось на прежнем уровне. Что надо делать? Точно не надо диких животных брать, пытаться спасать, особенно нести к себе домой. Как правило, если они вышли в город, то, возможно, это расселяются молодые животные или их привлек мусор, который оставляют люди, или кормушки на помойках. Если животное в каком-то бедственном положении, например травмированное, сбитое машиной и так далее, то нужно обратиться в территориальный орган Росприроднадзора. Но точно не нужно самим что-то делать, поскольку дикое животное может быть опасно», — подчеркнула специалист.

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Она отметила, что даже обычная косуля может сильно поранить человека рогами, ежики могут переносить бешенство, не говоря уже о лисах. То есть неспециалисту с дикими животными лучше не взаимодействовать, потому что люди не знают, как с ними правильно обращаться.

«Некоторые животные спокойно возвращаются обратно в естественную для себя среду. Однако если человек начинает их брать, пристраивать, держать дома, кормить, то, как правило, даже выпускать на свободу их уже нельзя. Поэтому если животное выглядит здоровым и ему ничего не угрожает, например оно не находится на дороге, то советую его не трогать, а оставить в покое. Также это касается птенцов. Когда они появляются, многие птенцы-слетки слетают из гнезд и сидят на земле, но родители продолжают их кормить. Если же человек берет и тащит их домой, якобы спасая, обычно он не может их выкормить, из-за чего птенцы погибают. Поэтому их точно не нужно трогать», — заявила Наталья Дронова.

Справка: слеток — это подросший птенец, который выбрался из гнезда и учится самостоятельной жизни, однако летать он еще не умеет, только прыгать. В случае прикосновения к ним людей на птенцах может остаться запах, который отпугнет его родителей, и они перестанут его кормить. Помогать стоит только птенцам стрижей и голубей, которые распространены в наших широтах, поскольку они не относятся к слеткам.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что палеонтологи обнаружили новый вид гигантских саблезубых кошек.