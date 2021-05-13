Эксперт рассказал, что будет с урожаем в Крыму из-за климатических качелей

Несмотря на климатические качели, урожай плодовых культур в Крыму в этом году ожидается высоким. Об этом рассказал доцент кафедры плодоводства и виноградарства Агротехнологической академии КФУ Владимир Рябов. Он подчеркнул, что черешня, вишня, яблоня и груша начали цвести только в первых числах мая, что весьма необычно. Специалист связывает это с довольно холодным апрелем в Крыму, что и задержало вегетацию семечковых и косточковых культур.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Тем не менее из-за скачков температур в конце января и начале февраля, когда температура то поднималась до +18°С, то опускалась до –15°С, повреждены цветковые почки персиков и абрикосов.

«Это привело к снижению морозостойкости растений и вызвало сильное повреждение цветковых почек в период последовавших морозов. При этом степень повреждений была значительной и по большинству сортов достигала 80–90% от общего количества заложившихся цветков», — объясняет Рябов.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Ученый также отметил, что в западной и восточной частях Крыма ущерб оказался меньше. Кроме того, он убежден, что тенденция глобального потепления положительно повлияет на развитие крымского садоводства.

Напомним, ранее ФАН сравнивал цены на основные продукты в Крыму и в Краснодаре.