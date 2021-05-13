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Эксперт рассказал, что будет с урожаем в Крыму из-за климатических качелей

Общество
Эксперт рассказал, что будет с урожаем в Крыму из-за климатических качелей
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Несмотря на климатические качели, урожай плодовых культур в Крыму в этом году ожидается высоким. Об этом рассказал доцент кафедры плодоводства и виноградарства Агротехнологической академии КФУ Владимир Рябов. Он подчеркнул, что черешня, вишня, яблоня и груша начали цвести только в первых числах мая, что весьма необычно. Специалист связывает это с довольно холодным апрелем в Крыму, что и задержало вегетацию семечковых и косточковых культур.

В Крыму из-за переменчивой погоды замерзли персики и абрикосы
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Тем не менее из-за скачков температур в конце января и начале февраля, когда температура то поднималась до +18°С, то опускалась до 15°С, повреждены цветковые почки персиков и абрикосов.

«Это привело к снижению морозостойкости растений и вызвало сильное повреждение цветковых почек в период последовавших морозов. При этом степень повреждений была значительной и по большинству сортов достигала 8090% от общего количества заложившихся цветков», — объясняет Рябов.

В Крыму из-за переменчивой погоды замерзли персики и абрикосы
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Ученый также отметил, что в западной и восточной частях Крыма ущерб оказался меньше. Кроме того, он убежден, что тенденция глобального потепления положительно повлияет на развитие крымского садоводства.

Напомним, ранее ФАН сравнивал цены на основные продукты в Крыму и в Краснодаре.

крым урожай
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