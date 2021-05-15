Самые интересные факты о канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри» в Крыму

Крым богат на интересные и завораживающие достопримечательности, одна из них — канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри». Это не только самый удобный и самый быстрый способ добраться на вершину одной из самых величественных гор полуострова высотой в 1234 метра, но и отличное развлечение, ежегодно привлекающее внимание сотен тысяч туристов. Сегодня ФАН поделится со своими читателями некоторыми интересными фактами об этой «дороге в небеса».

Канатная дорога работает круглый год. В летнее время с 9:00 до 17:00, в зимнее — с 11:00 до 15:30. Кроме того, зимой во время заноса дорог снегом она чаще всего — единственное средство сообщения с Ай-Петринской яйлой, потому как заснеженные дороги частично перекрывают из-за застревания машин в сугробах. По канатке, кстати, доставляются продукты и другие вещи в учреждения, располагающиеся на яйле, — жилые дома, кафе, метеостанцию.

kanatka.com / Официальный сайт канатной дороги Мисхор - Ай-Петри

По дороге наверх гости посетят три станции: «Мисхор», которая находится на высоте 86 метров над уровнем моря, «Сосновый Бор» — 304 метра над уровнем моря (там происходит пересадка в другую кабинку) и «Ай-Петри» — 1152 метра над уровнем моря. Поэтому ФАН рекомендует прихватить с собой верхнюю одежду — температура на верхней станции обычно ниже примерно на 7–10°С, несмотря на жаркое солнце летом.

kanatka.com / Официальный сайт канатной дороги Мисхор - Ай-Петри

Длина маршрута — 2980 метров, он включает в себя один из самых длинных безопорных пролетов в Европе длиной 1670 метров. На дороге всего четыре кабинки, каждая весит по 1,8 тонны и вмещает до 40 человек. Движутся вагончики со скоростью 6–8 метров в секунду. При этом дорога занимает всего 15 минут — этого времени с головой хватает на то, чтобы полюбоваться восхитительными видами, открывающимися с высоты. К тому же есть еще обратный путь.

kanatka.com / Официальный сайт канатной дороги Мисхор - Ай-Петри

Работа дороги осуществляется усилиями 130 человек в зимнее время, летом к ним присоединяется еще около 40 человек. Каждое утро перед открытием слесари в обязательном порядке проводят техосмотр канатки и только после него принимают первых пассажиров. В течение дня исправность всех систем проверяется еще несколько раз.

За всю историю канатной дороги на ней произошла всего одна авария — в 2013 году из-за технической неисправности в воздухе «зависли» 75 человек. Всех людей эвакуировали к вечеру того же дня, а дорогу оборудовали автономной электростанцией.

Стоимость проезда в одну сторону для взрослых сегодня составляет 400 рублей, для детей от 6 до 12 лет — 250 рублей, а для детей младше 6 лет — бесплатно. В сезон советуем приезжать в кассы заранее, так как очереди из желающих подняться на вершину — очень длинные.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что за майские праздники Крым принял рекордное количество туристов. Особым спросом пользовался Ялтинский горно-лесной заповедник.