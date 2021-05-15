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15 мая 03:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:23
Общество
Оно смеется над нами: украинцы разнесли заявление Зеленского
03:22
Шоу-бизнес
Лоза требует у Первого канала 5 млн рублей за использование его песни
03:08
Общество
Психолог объяснил, почему прохожие в Казани не остановили студента с ружьем
03:07
Общество
Составлен список лучших озер для рыбалки в Ленобласти
03:07
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин поделился трогательным видео со свадьбы старшей дочери
03:06
Экономика
Бизнесмен призвал освободить от налогов россиян с низкими зарплатами
03:00
Общество
Анатолий Вассерман назвал способ спасти украинские АЭС от катастрофы
02:52
Общество
Смольный сообщил о росте числа выздоравливающих от COVID-19 в Петербурге
02:51
Общество
Роскачество раскрыло мифы и правду о микроволновках
02:48
Экономика
В ПФР рассказали, у кого из пенсионеров заберут «лишние» деньги
02:32
Политика
Партия Порошенко потребовала выселить Зеленского из госрезиденции
02:26
Армия
Американский эсминец вышел из акватории Черного моря
02:24
Технологии
Японский производитель тостеров решил выпустить 5G-смартфон
02:07
Политика
Госдеп США призвал Азербайджан отвести войска от границы с Арменией
02:05
Шоу-бизнес
Сексолог объяснила страсть Волочковой к шпагатам
02:05
Политика
Лидер ХАМАС заявил о готовности к прекращению огня
02:04
Экономика
Юрист детально объяснил, что можно и нельзя строить на даче
02:00
Общество
Самые интересные факты о канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри» в Крыму
01:45
Экономика
Дипломаты США: нужно делиться вакциной, иначе Россия и Китай победят
01:33
Экономика
Турецкий профессор уверен в безопасности «Спутника V»
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Самые интересные факты о канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри» в Крыму

Общество
Самые интересные факты о канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри» в Крыму
kanatka.com  /  Официальный сайт канатной дороги Мисхор - Ай-Петри

Крым богат на интересные и завораживающие достопримечательности, одна из них — канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри». Это не только самый удобный и самый быстрый способ добраться на вершину одной из самых величественных гор полуострова высотой в 1234 метра, но и отличное развлечение, ежегодно привлекающее внимание сотен тысяч туристов. Сегодня ФАН поделится со своими читателями некоторыми интересными фактами об этой «дороге в небеса».

Канатная дорога работает круглый год. В летнее время с 9:00 до 17:00, в зимнее — с 11:00 до 15:30. Кроме того, зимой во время заноса дорог снегом она чаще всего — единственное средство сообщения с Ай-Петринской яйлой, потому как заснеженные дороги частично перекрывают из-за застревания машин в сугробах. По канатке, кстати, доставляются продукты и другие вещи в учреждения, располагающиеся на яйле, — жилые дома, кафе, метеостанцию.

Самые интересные факты о канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри» в Крыму
kanatka.com  / Официальный сайт канатной дороги Мисхор - Ай-Петри

По дороге наверх гости посетят три станции: «Мисхор», которая находится на высоте 86 метров над уровнем моря, «Сосновый Бор» — 304 метра над уровнем моря (там происходит пересадка в другую кабинку) и «Ай-Петри» — 1152 метра над уровнем моря. Поэтому ФАН рекомендует прихватить с собой верхнюю одежду — температура на верхней станции обычно ниже примерно на 7–10°С, несмотря на жаркое солнце летом.

Самые интересные факты о канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри» в Крыму
kanatka.com  / Официальный сайт канатной дороги Мисхор - Ай-Петри

Длина маршрута — 2980 метров, он включает в себя один из самых длинных безопорных пролетов в Европе длиной 1670 метров. На дороге всего четыре кабинки, каждая весит по 1,8 тонны и вмещает до 40 человек. Движутся вагончики со скоростью 6–8 метров в секунду. При этом дорога занимает всего 15 минут — этого времени с головой хватает на то, чтобы полюбоваться восхитительными видами, открывающимися с высоты. К тому же есть еще обратный путь.

Самые интересные факты о канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри» в Крыму
kanatka.com  / Официальный сайт канатной дороги Мисхор - Ай-Петри
Работа дороги осуществляется усилиями 130 человек в зимнее время, летом к ним присоединяется еще около 40 человек. Каждое утро перед открытием слесари в обязательном порядке проводят техосмотр канатки и только после него принимают первых пассажиров. В течение дня исправность всех систем проверяется еще несколько раз.

За всю историю канатной дороги на ней произошла всего одна авария — в 2013 году из-за технической неисправности в воздухе «зависли» 75 человек. Всех людей эвакуировали к вечеру того же дня, а дорогу оборудовали автономной электростанцией.

Стоимость проезда в одну сторону для взрослых сегодня составляет 400 рублей, для детей от 6 до 12 лет — 250 рублей, а для детей младше 6 лет — бесплатно. В сезон советуем приезжать в кассы заранее, так как очереди из желающих подняться на вершину — очень длинные.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что за майские праздники Крым принял рекордное количество туристов. Особым спросом пользовался Ялтинский горно-лесной заповедник.

крым туризм ялта туризм в крыму
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