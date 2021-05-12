Пустырь на берегу соленого озера в Саках превратили в шикарную крымскую набережную

Небольшой крымский город Саки знаменит прежде всего уникальными курортно-санаторными возможностями. На самом известном Сакском грязевом озере можно лечить многие тяжелые заболевания. После неудачного первого старта проекта ФЦП по строительству набережной на берегу уникального озера работы все-таки близятся к концу, в чем убедился корреспондент ФАН.

Вот так это место выглядело в 2019 году.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Сегодня все глобальные работы уже завершены. Смонтированы коммуникации, распланированы зоны, высажено большинство зеленых насаждений, установлены лавочки, архитектурные объекты и даже урны. Однако осталось несколько участков, на которых работы продолжаются.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Общая протяженность объекта составляет около четырех километров вдоль берега озера от санатория им. Н. Н. Бурденко до санатория «Сакрополь». Предусмотрено много прогулочных зон, мест отдыха, размещены декоративные ставки, смотровые площадки, спортивные и детские площадки и даже амфитеатр.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Сдача объекта запланирована на 1 июля. Как говорит работающий на объекте сотрудник, отставания от графика нет, всех необходимых материалов достаточно. 24 июня запланировано подключение электричества. На некоторых участках еще укладывают тротуарную плитку и формируют клумбы.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Куратор общественной инициативы «Активный Саки» Сергей Агафонов рассказал ФАН о своем впечатлении и мнении горожан о реализации проекта.

«Конечно, не все было гладко. Первый подрядчик очень сильно подвел горожан и администрацию, не справившись с работой. Мы переживали, что останется недострой. Работы велись спустя рукава, для отсыпки незаконно использовался строительный мусор, а позже подрядчик и вовсе бросил объект. Но, к счастью, после проведения новых торгов компания «Зодчий» успешно идет к завершению работ. Набережная, хоть и не до конца закончена, но жителям нравится. Берег озера преобразился. Красиво и уютно, ждем открытия», — сказал Агафонов.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Позже между жилыми домами и набережной планируют создать рекреационную зону. Ожидается строительство еще двух современных санаториев. Санаторно-курортное лечение сможет получить большее количество граждан.

«Вообще, город за последние несколько лет заметно преобразился. Мы успешно сотрудничаем с администрацией и другими государственными учреждениями. Поменялся не только внешний облик города, но и горожане стали более ответственно относиться к городским объектам. Заметно снизилось количество хулиганских выходок по отношению к городскому имуществу», — озвучил позитивную новость общественник.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Вполне вероятно, что в нынешнем туристическом сезоне Саки смогут составить ЮБК серьезную конкуренцию. Ведь теперь в городе будет самая длинная набережная на полуострове. На ее строительство, как сообщили ФАН в минстрое Крыма, было потрачено порядка 800 миллионов рублей.