Памятка туристу: самые живописные и уютные локации «крымской Швейцарии»

В Крыму достаточно много водопадов разной высоты и разной силы, они из года в год привлекают внимание жителей и гостей полуострова. Сегодня ФАН расскажет об одном из них — об уютном и, к сожалению, сезонном водопаде Козырек.

Его сезонность можно отнести к особенностям водопада, ведь невозможно угадать, увидишь ты его сегодня или нет: это напрямую зависит от температуры воздуха в долине. И это, несомненно, придает месту некоторую таинственность. Но нередким счастливцам удается застать его до конца июня, а то и начала июля. Однако главная его особенность в том, что вода падает с огромного козырька из туфа — необычайно легкой горной породы. Вода вымывает кальций, и за счет этого козырек постоянно нарастает. Некоторые сравнивают крымские водопады с теми, которые есть в Швейцарии.

Чем же интересно это место туристам? Ведь водопад нельзя назвать величественным: в высоту он всего 14 метров, а поток воды достаточно редкий и неплотный. Тем не менее он привлекает именно своим уютом и некоторой утонченностью. К тому же прилегающая территория обустроена беседками и лавочками, а буковый лес дарит в жаркие денечки блаженную тень.

Здесь также можно остановиться с палатками: неподалеку есть родник Бунуку-Чокрак, так что с водой проблем не будет. Также туристы могут искупаться в небольшом озере или подняться наверх и посмотреть на водопад с высоты. Главное — не забывать об осторожности, ведь камни у воды скользкие. А если пройти по руслу ручья выше, можно найти небольшие пещеры, в которых археологи обнаружили стоянки древних людей.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Водопад располагается на одном из притоков реки Уркуста — Кобалар-Су, протекающей неподалеку от села Передовое. Он вытекает из самого красивого озера в Байдарской долине — озера Муловское, окруженного невысокими горами и зелеными лесами. Это также достаточно популярное место отдыха, оборудованное беседками, навесами, мангалами и специальными местами для рыбалки.

ФАН желает жителям и гостям полуострова приятного отдыха и напоминает, что ранее рассказывал о других особенностях отдыха в «крымской Швейцарии».