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Выросший забор на землях древнего Херсонеса возмутил общественников Севастополя

Общество
Выросший забор на землях древнего Херсонеса возмутил общественников Севастополя
vk.com  /  Иван Комелов

Общественник Севастополя заснял забор, который начали устанавливать на территории Херсонеса Таврического. Как ему пояснили рабочие, здесь планируется строительство некоего мемориального парка, культурного центра и реставрация 12–13 береговых батарей.

«Удивительно то, что эти земли Минобороны передало городу еще в 2018 году, а забор, судя по кадастровой карте, относится к музею-заповеднику. Уже сейчас совершенно очевидно, что строительство ведется в охранных зонах федерального музея, включенного в список объектов ЮНЕСКО! Никто из представителей музея и городских чиновников вразумительного ответа о том, что происходит, дать не смог!» — сообщил Иван Комелов в своих социальных сетях.

В комментарии ФАН он добавил, что сегодня забор продолжил расти, никто из руководства музея «Херсонес Таврический» не дает пояснений, что за стройка здесь будет вестись и на каких основаниях она будет проводиться.

Выросший забор на землях древнего Херсонеса возмутил общественников Севастополя
vk.com  / Иван Комелов

В своих социальных сетях Иван Комелов обратился к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой разобраться в происходящем и не дать разрушить знаковое место и объект мировой истории и культуры.

Как считают историки, строительные работы на неизведанной специалистами земле могут навредить истории города.

«Мы не знаем, велись ли там археологические изыскания, там ведь сплошь культурный археологический слой, будет очень прискорбно? если его нарушат работами», — рассказал ФАН реставратор и археолог Антон Анохин.

Пока выяснилось, что работы выполняются людьми в оранжевых жилетках с надписью «Центр управления и строительством специальных проектов ФГАУ УИСП Минобороны». Официального комментария представителей музея о том, что за работы ведутся на этом месте, пока не появлялось.

Напомним, ранее ФАН сообщал о том, что уникальные земли Севастополя съедают жилые застройки.

археологи забор херсонес
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