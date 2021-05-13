Украинец рассказал, почему собирается переехать жить из Киева в российский Крым

Несмотря на многие ограничения при пересечении крымской границы, связанные и с коронавирусом в том числе, многие жители Украины все равно едут отдыхать на полуостров, а также повидаться со своими родственниками.

Корреспондент ФАН поговорил с украинцем Андреем Коваленко, который вместе с семьей приехал на время отпуска к маме в Ялту. Он уже более 20 лет живет с супругой в Киеве, но часто посещает республику. Он рассказал, что его больше всего поражает каждую поездку в российский Крым.

«Тут постоянно что-то меняется, причем в лучшую сторону. Видно, что стало больше инфраструктуры, качественных детских площадок, школ, больниц. Элементарно ремонтируются и строятся новые дороги, чего при Украине тут фактически не было. Набережные и пляжи начали приводить в порядок, замечательная трасса «Таврида» построена. Если честно, я рад, что Крым стал Россией, потому что тут живет мама и уезжать отсюда она никуда не хочет, поскольку прожила тут всю жизнь. Если бы после 2014 года республика осталась при Украине, то полуостров и дальше бы продолжил, если можно так выразиться, загнивать. А сейчас тут люди начинают по-настоящему жить и чувствовать себя в безопасности, а самое главное — повысился уровень жизни», — подчеркнул собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По его словам, он вырос в Ялте, но в свое время поехал учиться в Киев, где познакомился со своей будущей женой. Решил остаться жить в столице — в те времена там перспектив было больше. Теперь они подумывают переехать в Крым и открыть свое дело — скорее всего, относящееся к ресторанному бизнесу.

«С каждым годом тут все больше и больше людей, особенно летом, когда идет курортный сезон. Это заставляет нас серьезно задуматься о том, чтобы жить тут. Еще мы планируем завести детей и не хотим, чтобы они учились по той ужасной программе, которую преподают сейчас в Киеве, причем только на украинском языке. На Украине теперь даже по-человечески нельзя отпраздновать День Победы, носить соответствующую символику — за это тебя могут даже арестовать или выписать штраф. Мне кажется, что в такой стране счастливого будущего уже не построить. Хотя надежды на перемены в лучшую сторону когда-то были, сейчас же их уже нет, к сожалению», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Артемина

Коваленко отметил, что часто прогуливаясь по Ялте, вспоминает, какой в городе был бардак до 2014 года: наркоманы, спящие бомжи на всевозможных лавочках, которые ходили под себя, из-за чего стоял жуткий запах, девушки легкого поведения.

«Всех этих асоциальных личностей можно было в любое время дня встретить на набережной, не говоря уже про другие части города. Сейчас все чисто и красиво, ничего подобного после 2014 года я не видел. А еще тут прекрасный климат и условия, чтобы растить детей. Именно в таком месте и хочется жить, теперь мы понимаем мою маму, которая не собирается никуда переезжать и говорит, что никогда и ни на что не променяет жизнь в Крыму. С возрастом начинаешь понимать такие вещи», — констатировал киевлянин.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Украина может возбудить уголовное дело против Дании из-за помощи Крыму.