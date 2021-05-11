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Трещины и разваленные стены: что ждет один из старейших кинотеатров РФ в Севастополе

Общество
Трещины и разваленные стены: что ждет один из старейших кинотеатров РФ в Севастополе
Федеральное агентство новостей  /  Елена Алексеенкова

Кинотеатр «Родина» в Балаклаве — один из старейших в России. Он был построен в 1910 году, еще во времена Российской империи. Первоначальное название кинотеатра — Mon Repos, что переводится с французского как «Мой покой».

После революции 1917 года из-за неудачной попытки перевода он получил название «Монпепос» и только лишь после Великой Отечественной войны был переименован в «Родину».

Кинотеатр исправно функционировал и пользовался большой популярностью у жителей Балаклавы и гостей крымского полуострова. Стоимость детского билета в те годы составляла 10 копеек, а взрослого — 40. В общем, другого кинотеатра в Балаклаве нет и по сей день. Хотя то, что сегодня от него осталось, трудно назвать кинотеатром.

В Крыму объяснили задержку с реставрацией одного из старейших кинотеатров в России
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова
Само здание регулярно ремонтировалось и обслуживалось до самого распада СССР. Но при Украине с приходом «незалежности» и видеомагнитофонов кинотеатр постепенно пришел в упадок. В конечном счете в середине девяностых кинотеатр забросили: по всем стенам поползли трещины, стены заметно искривились, здание пришло в полнейшую негодность.

К 2014 году, к моменту возвращения Крыма в состав России от некогда прекрасного объекта архитектурного наследия остались практически одни руины. Тем не менее кинотеатр является памятником архитектуры, а значит, его необходимо восстановить.

Для этих целей по поручению бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017–2020 годы» были проведены общественные слушания. По их итогам было принято решение о реставрации кинотеатра с сохранением его исторического облика.

В Крыму объяснили задержку с реставрацией одного из старейших кинотеатров в России
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

В 2018 году дело вроде как сдвинулось с мертвой точки: компания из Санкт-Петербурга занялась разработкой проекта. В феврале того года в компании заявили, что уже ведут инженерные изыскания, а также сбор исторических справок. Планировалось провести лабораторные анализы материалов отделки.

Тем не менее за три года эти планы так и не были реализованы. Старинное здание продолжает разрушаться под действием влажности и соленого морского ветра, что вызывает обеспокоенность у жителей Балаклавы.

В пресс-службе Департамента капитального строительства города Севастополя корреспонденту ФАН пояснили, что реставрация объекта будет возможна только после проведения госэкспертизы.

Предварительная стоимость работ оценивается в 299 557,79 руб., однако источник финансирования все еще не определен, что и является причиной задержки. Тем не менее в департаменте ФАН заверили, что как только вопросы финансирования будут решены, кинотеатр будет полностью отреставрирован.

Ранее турист рассказал ФАН о том, как, по его мнению, изменился Крым с 2014 года.

севастополь реставрация балаклава
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